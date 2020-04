“J’aime ce R&B” – Naomi Osaka sur ses intérêts musicaux

L’ancienne numéro un mondiale Naomi Osaka a partagé ses intérêts musicaux. Ils changent constamment avec le temps. Une fois dans une interview, elle a révélé être une «grande fan» de Rihanna. Aussi, avant de monter à bord pour un match de tennis, Osaka écoute le rythme et le blues ou la musique de Shaun.

«Ouais, je veux dire, je viens toujours sur le terrain avec des écouteurs. Ce sont juste ceux qui étaient avant, comme de minuscules écouteurs. J’ai donc eu ces bébés maintenant (souriant).

Mais maintenant j’écoute – j’écoutais beaucoup de chansons de retour, honnêtement, comme Mario. (Rires.) Vous savez, j’aime ce R&B. J’ai vraiment l’impression de manquer ça », a déclaré l’icône japonaise.

“Chanson préférée. Mais il y en a beaucoup. J’aime vraiment Way Back Home, en fait. C’est très froid. Vous pouvez l’utiliser pour vous gonfler un peu; vous pouvez l’utiliser pour dormir », a-t-elle ajouté.

«Beyonce était fière de moi» – Naomi Osaka

La double championne du Grand Chelem Osaka a passé du temps avec Beyonce et Jay-Z pendant la morte-saison de 2019. Après avoir pris connaissance de l’impression de Beyonce sur elle, Osaka était ravie de connaître l’impact des professionnels du tennis sur le monde extérieur.

«J’ai rencontré Beyonce et Jay Z pendant la morte-saison. Elle sentait juste cher et beau et elle était douce et elle m’a prise dans ses bras », a déclaré Osaka, 22 ans. «J’étais comme, c’est ce qu’est le ciel. Elle me parlait et elle a dit qu’elle était fière de moi. J’ai pensé, wow, que c’était vraiment un moment vraiment important. Mais je pense à l’impact que les joueurs de tennis – je ne pense pas que nous savons. “

En 2020, Naomi Osaka menait une séquence de 14 victoires consécutives depuis septembre 2019. Sa séquence de victoires a été interrompue par Karolina Pliskova à Brisbane, et les Japonaises ont glissé la bataille après avoir marqué une balle de match.

En plus de cela, elle a été bouleversée au troisième tour à l’Open d’Australie 2020, alors que Coco Gauff, alors âgée de 15 ans, l’a empêchée de défendre son titre majeur à Melbourne.