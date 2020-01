J’aime essayer Break History ou Make History

La championne en titre de l’Open d’Australie Naomi Osaka dit qu’elle aime faire l’histoire ou briser l’histoire et son prochain objectif est de devenir la première femme asiatique à remporter une médaille d’or en simple olympique lorsqu’elle jouera aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard cette année.

Dans une interview accordée à la Nikkei Asian Review, Osaka dit: “Pour moi, j’ai juste l’impression que j’aime essayer de briser l’histoire ou de faire l’histoire. Quand quelqu’un me dit:” Personne n’a fait ça avant “, cela devient immédiatement mon objectif.

Les Jeux olympiques ont lieu tous les quatre ans et [there] sont quatre [Grand Slam titles] chaque année. … [W]Quand j’étais enfant, je rêvais généralement de gagner une médaille d’or. Je pense que chaque athlète est de la même manière. “Osaka a opté pour la nationalité japonaise l’année dernière et jouera devant son public lors de ses premiers Jeux Olympiques.

“Je représente toujours le Japon quand je joue. (Les Jeux Olympiques) sont certainement l’un des plus grands groupes [sporting] événements. Je n’y ai jamais joué auparavant. “La joueuse de 22 ans est la deuxième joueuse asiatique à remporter un titre en simple du Grand Chelem après que la Chinoise Li Na et la superstar chinoise lui ont remis le trophée à Melbourne l’année dernière.

“Ouais, je veux dire, pour moi, je ne m’attendais pas à la voir là-bas. Au début, j’étais très choquée. Je voulais pleurer un peu, mais je ne voulais pas pleurer sur ce genre de podium. Donc, oui, j’étais vraiment touché, je me sentais vraiment honoré …

qu’elle me donnait ce trophée. Osaka apprend également à gérer l’attention qui accompagne son succès au tennis et veut avoir un impact positif sur les gens. «Attirer l’attention» fait désormais partie de ma vie.

Je ne pense donc pas à la façon de gérer cela, je pense simplement que ces choses reviennent de temps en temps. Elle est également consciente qu’elle peut avoir un effet positif sur les gens. “Je pense que tout le monde dans le monde veut avoir un impact d’une manière ou d’une autre. C’est certainement l’un de mes objectifs également.”