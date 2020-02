La Suède participe cette semaine à Tallinn à l’événement B de la Fed Cup, aux côtés du Luxembourg, de la Pologne, de la Serbie, de la Slovénie, de la Suède et de la Turquie. Sept équipes s’affronteront à Tallinn du 5 au 8 février 2020, dans un pool de 4 équipes et un pool de 3 équipes (pools A et B).

Les vainqueurs de chaque poule joueront contre les deuxièmes de la poule opposée pour déterminer quelles nations se qualifieront pour les barrages. Pour la Suède, Johanna Larsson sera l’un des membres clés de l’équipe. S’exprimant sur le site Tennis.se, Larsson a déclaré: “C’est toujours aussi amusant avec la Fed Cup que j’aime jouer pour la Suède et en équipe.

Nous ne ressentons peut-être pas beaucoup de pression cette fois, mais en même temps, il y a toujours de la pression pour jouer pour la Suède. Vous voulez que tout se passe bien pour l’équipe et les autres filles. Il y a des pays sympas à rencontrer et nous aurons de bonnes chances, c’est toujours le cas en Fed Cup.

Il y aura des matchs serrés. Cela avait été vraiment sympa de remporter la victoire contre le Luxembourg et de tourner contre la Serbie. Cette fois, l’équipe suédoise sera sans Rebecca Peterson et Caijsa Hennemann tandis que Fanny Östlund et Julia Lövqvist ont eu la chance de jouer pour la Suède.

“C’est toujours amusant de faire la connaissance de nouvelles personnes, et puis il est clair qu’avec la disparition de Rebecca, c’est une grande pause car elle a mieux performé.” Vous pouvez voir la vidéo complète sur Larsson parlant ci-dessous –