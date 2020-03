J’aime la vie en ce moment

La Britannique Heather Watson dit qu’elle aime la vie en ce moment, après avoir remporté son premier titre WTA en quatre ans à l’Open du Mexique la semaine dernière. Le Britannique de 27 ans a commencé la saison en dehors du Top 100 mondial mais est de retour dans le Top 50 au No.

49 au classement après sa victoire au Mexique. S’adressant à The Inside Track de BBC Radio 5 Live, Watson a déclaré: «J’adore la vie en ce moment. À long terme, je dois être heureux hors du terrain pour réussir sur le terrain.

Je sentais que je n’avais rien à perdre en entrant dans le tournoi. Sur et en dehors du terrain, je me sentais bien, j’étais dans un état d’esprit très calme. J’allais dans la compétition juste en profitant, en étant en bonne santé – et au fur et à mesure que le tournoi se déroulait, je me suis dit: “Oh, c’est bien.”

J’ai aimé [tennis] ces huit derniers mois. Quand je suis arrivé en finale, je me suis mis un peu de pression. J’ai été tellement cohérent; plus cohérente que je l’ai été dans ma carrière. “La Britannique n ° 2 dit que ses objectifs pour le reste de l’année incluent la participation aux Jeux Olympiques de Tokyo et la quatrième manche d’un Grand Chelem.

“Je suis très ouvert sur le fait que mon objectif numéro un est d’être à nouveau aux Jeux olympiques. Mon objectif chaque année est de remporter des titres WTA. J’en ai un maintenant, donc l’objectif est d’en obtenir un autre et je veux en faire au moins le quatrième tour d’un Grand Chelem. ”