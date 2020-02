J’aime les conditions à Dubaï

L’ancien champion de l’Open de Dubaï, Roberto Bautista Agut, est optimiste à l’idée de remporter le titre de l’Open de Dubaï pour la deuxième fois. Il a remporté le titre en 2018 en éliminant le Français Lucas Pouille et joue incroyablement bien depuis. Il a fait son entrée dans le Top 10 du classement ATP et a également atteint les demi-finales de Wimbledon l’année dernière.

«Wimbledon a peut-être été le meilleur tournoi auquel j’ai participé de ma vie. Je pense que c’était une super expérience. Je pense que j’en ai beaucoup appris. J’espère que je pourrai obtenir les mêmes résultats au cours des prochaines années », a déclaré Bautista Agut aux médias. «Le fait est que j’aime Dubaï.

J’aime les conditions ici. Je pense que c’est super pour mon jeu et super pour mon tennis. C’est l’un de mes tournois préférés de l’année où je me sens bien même si parfois les résultats sont un peu décalés ». Ce fut un tour de montagnes russes émotionnel pour l’Espagnol, qui a perdu ses deux parents et épousé son amie adolescente Ana Bodi Tortosa.

«Ce que je peux dire, c’est que ce que j’ai réussi a été très difficile pour moi. Je ne dirai rien de particulier à une autre personne ou à un autre joueur ayant la même situation. Je ne peux rien dire. Chacun doit penser à ce qu’il fait.

Dans mon cas, le tennis m’a beaucoup aidé à tout échapper à la maison, tout en essayant de garder mon esprit sur mon travail », a déclaré Bautista Agut. «Le voyage a également été bon pour moi et pour mon esprit. Comme j’ai beaucoup travaillé toute ma vie pour être là où je suis, je ne voulais pas arrêter le développement, arrêter ma carrière de tennis.

Je pense que c’est pourquoi j’ai continué à me battre “, at-il ajouté. «Je suis marié à une grande fille. Elle m’aide beaucoup. Elle a également beaucoup aidé par le passé. Nous sommes bons ensemble. Nous essayons de nous entraider dans nos vies ».