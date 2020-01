Du haut de sa montagne de titres, à l’intérieur de son château fait de succès, Roger Federer regarde toujours la vie à travers un esprit de simplicité et sans prétention. Malgré ses nombreux records et les vagues de fans prêts à faire des choses au-delà du possible pour assister à l’un de ses matchs ou obtenir un autographe de lui, la philosophie suisse n’est pas tachée d’un sentiment de supériorité.

Il est chic, modeste et de bon cœur, et ces aspects de sa personnalité se reflètent dans ses actions et ses paroles de tous les jours. Ce fut le cas lorsque la Tribune de Genève lui a demandé comment, puisqu’il est en mesure d’obtenir la grande majorité de tout ce qu’il peut souhaiter, il peut se faire plaisir.

“En fait, j’aime particulièrement voir les autres ouvrir un cadeau”, a déclaré le joueur de 38 ans. «Je n’ai pas besoin de grand-chose, rien, en fait. J’adore donc quand, avec Mirka, nous pouvons rendre heureux les gens qui nous sont chers: les enfants, nos amis, mes parents, mon équipe ».

La joie de Federer a sa source dans le bonheur des autres, et si ce n’est pas désintéressé et élégant, alors qu’est-ce que c’est? Ses fans lui manquent beaucoup maintenant qu’il prolonge sa saison morte pour profiter de plus de temps de qualité hors de la tournée, mais il ne fait aucun doute qu’il sera acclamé aussi fort que chaque fois qu’il reviendra sous les projecteurs.

La saison de Roger Federer 2020 semble être légère, mais il prévoit de la rendre mémorable. Les gros arrêts? Le Grand Chelem et les Jeux Olympiques de Tokyo.