J’aime regarder les temps forts des débuts du tennis professionnel

Daniil Medvedev, 24 ans, a révélé qu’il aime regarder les temps forts des débuts du tennis professionnel car il est intéressant pour lui de voir comment le jeu a évolué au fil des décennies. Medvedev, classé n °

5 dans le monde, s’est fixé des objectifs élevés car il veut remporter les plus grands titres et être l’un des joueurs les plus accomplis de sa génération. Le Russe de 24 ans a attiré beaucoup d’attention sur son nom l’année dernière quand il a fait un total de neuf finales et a atteint le plus haut niveau de carrière de Non.

4 dans le monde. “Quand j’étais plus jeune, je ne me souciais pas vraiment (de l’histoire du tennis)”, a déclaré Medvedev à Tennis MAGAZINE. “Je pense que plus vous gagnez de matchs, plus vous apparaissez dans les listes gagnantes, plus l’histoire devient importante.”

L’ancien numéro un mondial Rod Laver a remporté un record de 200 titres – le plus important de l’histoire du tennis – mais seulement 54 de ces 200 ont été classés par l’ATP. L’Australien de 81 ans est l’un des plus grands joueurs que le jeu ait jamais vu et il a laissé une énorme marque dans l’histoire du tennis.

Laver était une force puissante sur toutes les surfaces et c’était un facteur majeur pour qu’il devienne l’un des plus grands joueurs de tous les temps. “Vous vous voyez dans un contexte plus large. Vous commencez à penser à comment étaient les pros. Sur quelles surfaces ils ont joué, avec quelles raquettes, contre quels adversaires”, a ajouté Medvedev.

“Je trouve maintenant intéressant de regarder les temps forts des débuts du tennis professionnel sur YouTube. Vous pouvez y voir les matchs de Rod Laver.”