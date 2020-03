J’aimerais avoir des enfants. Si je ne pouvais pas, j’adopterais probablement aussi

L’ancienne championne d’Australie et d’Open de France Mary Pierce dit qu’elle adorerait avoir des enfants et qu’elle envisagerait également d’adopter mais attend le bon homme. S’adressant à Outlook India, l’ancien Pierce n ° 3 mondial a déclaré: “J’ai toujours pensé qu’à 30 ans, je prendrais ma retraite, me marierais et aurais des enfants.

Mais évidemment, cela ne s’est pas produit car à 30 ans, je jouais encore. Et oui, j’ai eu l’une de mes plus belles années. Alors j’attends toujours, mais tu sais quoi? Je n’ai pas trouvé l’homme. J’aimerais avoir des enfants. Si je ne pouvais pas avoir d’enfants, j’adopterais probablement aussi.

Mais il faut d’abord trouver le gars “La Française de 45 ans dit qu’elle joue régulièrement au tennis depuis un an et qu’elle est également coach à Maurice, où elle est basée maintenant.” Je suis végétalienne (elle avait des idlis, du riz blanc et bol de soupe avec du brocoli et des haricots pour le petit déjeuner) et mon poids corporel n’a pas beaucoup changé depuis mes jours de jeu.

Mon genou gauche qui a effectivement mis fin à ma carrière va très bien maintenant et je rejoue depuis un an. Je fais beaucoup de coaching à Maurice. Pierce, qui était en Inde en tant qu’ambassadrice de la marque pour la Roland Garros Junior Wild Card Series à Delhi, dit que l’Open de France reste son tournoi préféré.

“Roland Garros est mon tournoi de tennis préféré de tous les temps et c’est mon Center Court préféré sur terre. C’est comme mon arrière-cour et c’est comme être chez moi pour moi. Nous avons déménagé des États-Unis (le père de Mary, Jim était américain) en France quand j’étais 13 et c’est alors que ma famille a décidé que je représenterais la France (la mère de Mary, Yannick, est française).

Et c’est ce que j’ai fait. J’ai joué à la Fed Cup, gagné deux fois, joué aux Jeux olympiques trois fois dans ma carrière. Mais remporter l’Open de France en 2000 était spécial. Gagner un Grand Chelem devant votre famille, amis et compatriotes était un rêve devenu réalité. Et je suis très fier du fait que je suis toujours le dernier joueur français à avoir remporté l’Open de France.

Cela fait 20 ans et c’est tout simplement incroyable. “En parlant de l’événement junior wild card lui-même, Pierce dit:” Je suis très heureux d’être de retour en Inde pour promouvoir le tennis de base. Je me souviens de Sania en 2003.

Elle est devenue n ° 1 mondiale en double. C’est une excellente occasion pour les juniors indiens de se qualifier pour un Grand Chelem junior en juin. ”