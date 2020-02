J’aimerais être le premier du NextGen à gagner un slam

Le numéro 17 mondial et la star montante de la Russie, Karen Khachanov, ont récemment parlé avant le tournoi mondial de tennis ABN Amro des perspectives de la prochaine génération et de ses aspirations. «Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Denis Shapovalov et moi pourrions tous les six dominer le tennis à l’avenir.

Cependant, je ne peux pas dire qui sera numéro un, deux ou trois à l’avenir. Pour l’instant, je sens que je ne suis pas loin du sommet. Tout dépend de mon état d’esprit, si je crois assez en moi et me pousse assez. Je pense que je pourrai bientôt atteindre ce niveau », a déclaré Khachanov.

Fait intéressant, le Russe n’a pas mentionné les goûts de Nick Kyrgios et du récent Open Open d’Australie Dominic Thiem dans cette liste. Il a ajouté: «J’aimerais être le premier des jeunes à remporter un Grand Chelem.

Tout le monde parmi la jeune génération joue à un niveau élevé et j’ai beaucoup de respect pour eux tous. Nous avons tous un niveau similaire et il est difficile de dire qui sera le premier à y arriver. Ça peut être n’importe qui et il est difficile de parier sur quelqu’un en particulier ».

Parmi tous les joueurs de Nextgen, seuls Thiem et Medvedev ont disputé une finale du Grand Chelem. Le Russe a atteint la finale de l’US Open 2019 tandis que l’Autrichien a disputé deux finales à Roland Garros avec l’Open d’Australie le mois dernier.

Khachanov a été classé au 8e rang du classement ATP et a 4 titres à son actif, dont le Masters de Paris, qu’il a remporté en éliminant Novak Djokovic en 2018.