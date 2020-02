Jamie Murray a atteint une autre finale du Grand Chelem aux côtés de l’Américaine Bethanie Mattek-Sands en double mixte de l’Open d’Australie, mais a malheureusement chuté au dernier obstacle, s’inclinant face à Nikola Mektic et Barbora Krejcikova. Il a parlé d’un certain nombre de choses dans sa chronique pour la BBC, y compris ses objectifs à venir et son partenariat en double et en double mixte.

“Bethanie et moi avons perdu contre Nikola Mektic et Barbora Krejcikova, mais je sais que si nous continuons à proposer nos matchs, nous aurons plus de chances de remporter des titres du Grand Chelem à l’avenir”, écrit-il. «C’est la même chose avec Neal Skupski en double masculin, même si nous avons eu un tournoi décevant à Melbourne.

Mes buts maintenant, qui seront mes buts jusqu’à ce que je termine de jouer, tentent de remporter l’Open de France et Wimbledon. J’aimerais faire une carrière en Grand Chelem ». Parlant de combien de temps il voulait jouer, il a écrit: «J’ai 34 ans la semaine prochaine et je ne vois pas pourquoi je ne peux pas jouer encore longtemps.

Peut-être que je jouerai jusqu’à mes 40 ans. Je jouerai aussi longtemps que je le pourrai. Tant que je suis en forme et en bonne santé, tant que mon classement est à un point où je suis toujours en mesure de participer aux plus grands tournois du monde, et aussi longtemps que j’aime le faire.

Une fois que vous vous arrêtez, vous ne pouvez jamais revenir en arrière ». Son partenariat avec Mattek-Sands se poursuivra: «Beth est une joueuse incroyable, une joueuse de double mixte incroyable et j’ai eu la chance de pouvoir rivaliser avec elle.

Nous jouerons ensemble à Roland Garros et dans tous les tournois que nous pourrons cette année. J’espère que nous pourrons ajouter aux titres de l’US Open que nous avons gagnés en 2018 et l’année dernière ».