Jamais souhaité la pluie comme TD, mais nous en avions besoin après la crise des feux de brousse

Le chef de Tennis Australie, Craig Tiley, espère pour la première fois, en tant que directeur du tournoi, qu’il pleuvra, car cela serait extrêmement bénéfique pour la crise des feux de brousse qui affecte actuellement le pays. La crise a fait plus de 25 morts et environ un milliard d’animaux et Tennis Australia a également organisé un événement d’exposition qui a permis de recueillir près de 5 millions de dollars australiens.

Le tournoi a également publié une politique de qualité de l’air pour s’assurer que le jeu ne se déroulera que dans des conditions optimales. S’adressant à RSN Radio, Tiley a déclaré: “Je n’ai jamais souhaité de pluie en tant que directeur de tournoi, mais nous en avons besoin pour la sécheresse et les zones touchées par les incendies et c’est plus important pour nous.”

Tiley dit également que Tennis Australia est en pourparlers avec la tournée féminine et que la version féminine de la Coupe ATP pourrait avoir lieu dès l’année prochaine. «Absolument, c’est sur les cartes. Nous en sommes aux derniers points de négociation avec la tournée des femmes, et nous avons toujours voulu l’inscrire au calendrier.

Il nous reste quelques choses à régler, mais nous sommes vraiment ravis des opportunités que nous pouvons offrir aux femmes. C’est une période passionnante pour le tennis, nous nous donnerons six semaines de certains des meilleurs contenus et de grands matchs de tennis.

Il n’y a pas beaucoup de compétition sur le calendrier sportif, c’est donc une excellente occasion de présenter le tennis. “S’exprimant sur le succès de la Coupe ATP et sur la façon dont il a aidé les joueurs, Tiley dit:” Je prédis que les joueurs qui ont joué dans le La Coupe ATP du côté masculin sera vraiment difficile à battre car ils sont déjà prêts pour le match.

Ça va être intéressant du point de vue d’un joueur et du point de vue d’un fan. “L’édition inaugurale de la Coupe ATP a vu la Serbie battre l’Espagne dans un tournoi qui s’est très bien déroulé avec la plupart des joueurs et des fans.

Certains joueurs ont demandé à l’ATP de travailler avec l’ITF pour fusionner les deux compétitions par équipes – l’ATP Cup et la Davis Cup.