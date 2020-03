James Blake a préparé l’expérience de tennis ultime pour le Miami Open, mais COVID-19…

James Blake, le directeur du tournoi de l’Open de Miami, a fait de grands efforts pour transformer l’événement Masters 1000 en l’un des meilleurs au monde. Malheureusement, les fans devront attendre jusqu’en 2021 avant de pouvoir découvrir le nouveau look et la convivialité du tournoi floridien.

Le Miami Open a été transféré au Hard Rock Stadium, domicile de l’équipe de football des Miami Dolphins, en 2019 et depuis lors, il a subi des améliorations constantes qui ont fait que James Blake parle avec fierté de l’événement. Lorsqu’on lui a demandé si son intention était de faire de l’Open de Miami l’expérience de tennis ultime au monde, James Blake a répondu: «Oui.

Nous voulions en faire non seulement une expérience de tennis, mais une expérience de divertissement. Il va y avoir de la musique, il y aura différents restaurants. Je pense qu’il y aura des gens qui vont juste obtenir un laissez-passer pour passer du temps et passer du temps là-bas et regarder le plus grand écran vidéo du sport du tennis ».

a déclaré Blake lors d’une interview à l’extérieur du ballon. «Ce que la plupart des tournois de tennis n’ont pas, c’est cette culture de Miami. Nous avons de belles peintures murales sur certains des courts extérieurs et nous avons la foule. Ça va être assez spécial.

Lorsque vous le voyez de près, vous pouvez l’apprécier beaucoup plus que lorsque vous le voyez à la télévision, car vous pouvez apprécier la force réelle de ces athlètes, leur vitesse, la vitesse à laquelle les balles bougent… », a poursuivi Blake.

Néanmoins, l’Open de Miami ne pourra montrer son nouveau look brillant qu’en 2021 grâce aux mesures d’urgence contre le coronavirus prises par les autorités du tennis. Quoi qu’il en soit, vous pouvez jeter un coup d’œil en regardant la vidéo ci-dessous.