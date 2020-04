James Blake et la coiffure à un million de dollars

Cette semaine, vous devriez combattre le Open de Miami, l’un des nombreux tournois annulés par le coronavirus. Comme nous ne pouvons pas parler de ce qui se passe sur la piste, il est juste de rappeler une histoire en dehors d’elle, par exemple celle qui est arrivée au directeur actuel de l’événement il y a quelques années. On parle de James Blake, à la pointe du tournoi depuis janvier 2018, ainsi que l’un des hommes les plus charismatiques de la tournée en son temps en tant que joueur. Revenant à cette étape, nous avons aujourd’hui sauvé l’un des tournants qu’il a eu au cours de sa carrière, le moment où il a décidé de tout renverser à la recherche d’une meilleure version en tant que joueur.

L’histoire de Blake est née presque du jour au lendemain. Dans un soupir, il est passé des études à Harvard à gagner sa vie sur le circuit professionnel. Un prodige, comme on dit. Cependant, ses premières années sur la roue de l’ATP ont été précaires en raison de la pression des attentes, de l’influence des résultats et du malheur personnel avec lequel il a dû faire face à la maison. Son père Tom, figure cruciale de son évolution en tant qu’athlète et être humain, a reçu un diagnostic de cancer de l’estomac été 2003. Cela a tout changé. Blake, 23 ans, n’avait pas encore explosé sur le circuit, mais à partir de ce jour, sa tête a commencé à poser d’autres questions. En supposant qu’il ait jamais atteint l’élite, son père serait-il en vie pour le voir? La saison s’est terminée assez faiblement, ce qui a poussé James à freiner, entraînant une réflexion. Avec le recul, j’ai commencé à jouer avec l’idée de faire quelque chose de symbolique pour marquer la fin de tout ce qui précède, en envoyant un signal au monde du tennis, à mes adversaires et à moi-même qu’une nouvelle phase de ma carrière commençait. J’ai pensé à me raser la tête“

Ces mots sont écrits par le joueur lui-même dans sa biographie, Breacking Back, que nous recommandons vivement. Après cette brève revue, nous revenons à l’histoire, pourquoi le numéro 37 mondial de l’époque a conclu qu’il devait rompre avec tout. “Cette idée qui pourrait être très réussie chez n’importe quel homme de 33 ans, dans mon cas, était quelque chose de très choquant, car de nombreux fans me connaissaient par ma coiffure. Il était très présent dans le vestiaire et non seulement pour être l’un des rares Afro-Américains de la tournée, mais aussi pour les dreadlocks qu’il portait dans le style Medusa. Je les portais depuis mes jours d’étudiant, donc c’était assez facile de me trouver depuis les tribunes, même à longue distance », renforce le natif de New York.

Et ici, beaucoup se demanderont: Blake? Dreadlocks? Êtes-vous sûr que nous parlons du même James Blake? La plupart des fans, y compris bien sûr les plus jeunes, se souviendront de l’Américain avec son rasage habituel, en compétition ici et là sans un seul cheveu sur la tête. Mais ce n’était pas toujours comme ça, vous l’avez peut-être déjà vu dans la photo d’en-tête de l’article. À l’époque, la rage avec la coiffure de cet homme était telle qu’une coupure serait un choc collectif. Comme si Federer, la semaine après avoir remporté Wimbledon en 2003, apparaissait soudain avec la tache chauve de Davydenko. «Au fil du temps, j’ai commencé à penser que ma coiffure créait une ombre sur mon style de jeu. Cela m’inquiétait, je voulais être connu pour la façon dont je jouais, pas pour mon apparence. J’ai entendu Michael Jordan, ma grande idole, dire qu’il jouait toujours pour cette personne dans les tribunes qui ne l’avait jamais vu jouer auparavant, afin qu’il voie quelque chose qu’il n’oublierait jamais. Pour être honnête avec moi-même, je suis sûr que la plupart des gens qui m’auraient vu se souviendraient de moi comme du “mec fou de la coiffure”. Je ne voulais pas continuer, je voulais me raser la tête pour commencer à être reconnu pour mon tennis », a pensé le jeune Blake.

Ce que le joueur de Yonkers ne s’attendait pas, c’est que son dilemme n’atteignait pas seulement la mode, il affectait également son économie. Carlos Fleming, votre agent IMG, alors faites-le lui savoir. «Je savais que mon apparence était bien au-dessus de mon tennis, ce qui intéressait l’agence en premier lieu. Mes cheveux étaient une partie très importante de l’équation. Quand j’ai dit à Carlos, il a rapidement pensé que c’était une mauvaise idée. En ce moment, il renégociait mon contrat avec Nike, ainsi que la recherche d’autres sponsors intéressés, mais tout le monde était d’accord sur une chose: mes cheveux généraient de l’argent avec leurs propres intérêts. »

Le doute dans la tête de l’Américain a commencé à pousser presque aussi vite que ses cheveux avaient poussé. «J’ai partagé mon plan avec d’autres personnes de mon entourage, des amis proches qui pouvaient me donner des conseils. Mon frère Thomas, qui portait des cheveux similaires depuis quelques années, s’est positionné contre l’idée, essentiellement parce qu’il connaissait le temps et le travail nécessaires pour repousser. D’un autre côté, mon ami Laura Je pensais que je devais être courageux et tenir parole. Le temps a passé et j’ai dû prendre une décision, car la saison 2004 était déjà proche.

Enfin, l’inspiration a fini de se consolider dans l’esprit de James à travers le chemin le moins attendu, un voisin. “Molly henry et son mari Justin cherchaient des ressources pour aider une équipe locale de basketball féminin. J’ai recherché comment je pouvais les aider, jusqu’à ce que j’arrive à la conclusion qu’il serait préférable de me couper les cheveux et de les vendre aux enchères avec quelques souvenirs. Je pourrais même promouvoir tout cela lors de mes interviews en Australie, où j’étais sûr que tout le monde me poserait des questions sur mon nouveau look. À cette époque, il y avait de nombreuses bonnes raisons de le faire et aucune bonne raison de ne pas le faire. Du moins, aucune ne m’est venue à l’esprit à l’époque “, se souvient le protagoniste 16 ans plus tard.

La théorie était déjà claire, la plus difficile manquait. “Je suis rentré à la maison et je l’ai fait: je me suis rasé la tête. Je pouvais sentir chaque effroi se desserrer autour de mon visage, tomber au sol. Ensuite, j’ai ramassé chacun d’eux et les ai tous mis dans un sac en plastique vide. “Maintenant tu as l’air beaucoup plus jeune!”, M’ont dit mes amis en me voyant. Ce sont eux qui étaient là, qui m’ont aidé à me raser l’arrière de la tête et ainsi éviter les taches chauves. J’avais un sentiment d’émotion, d’adrénaline, de faire quelque chose de spontané, sans trop penser à ce que ce serait mieux ou pire. »

Une fois la commande terminée, il ne restait plus qu’à la communiquer. Il connaissait bien la position de son agent, mais il n’y avait pas de retour possible.

‘Je l’ai fait’

“Qu’avez-vous fait quoi?”

“Je me suis rasé la tête”

“Après un long silence, Carlos a dit qu’il m’appellerait plus tard … et il a raccroché. Je n’ai plus eu de nouvelles de lui avant le lendemain, mais il a eu le temps de parler à un journaliste et de lui laisser un titre juteux: «Juste au moment où James se rasait, je perdais un million de dollars». Cela représentait beaucoup d’argent, plus que je ne pensais gagner tout au long de ma carrière sans compter les contrats publicitaires. Mais il était trop tard, à cette époque les priorités avaient changé. ” Au fil du temps, déjà glabre, les résultats ont également changé. Pour le mieux, bien sûr.

