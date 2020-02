James Duckworth, Jiri Vesely, Prajnesh Gunneswaran, Egor Gerasimov avancent

La première manche de l’ATP 250 à Pune est presque terminée, avec sept rencontres qui auront lieu mardi. Le sixième tête de série James Duckworth a évincé Peter Gojowczyk 7-6, 6-4 en une heure et 23 minutes, prenant quatre points de plus que l’Allemand et dominant dans les moments décisifs pour atteindre le deuxième tour.

L’Australien a repoussé les deux points de rupture qu’il a rencontrés, prenant le premier set tie break et gagnant une pause dans le deuxième set pour franchir la ligne d’arrivée en premier et rester sur la trajectoire du titre. Les deux joueurs ont trouvé leur portée dès le début, délivrant 11 prises de commandement dans le premier set et avec une seule chance de pause pour les prises à 5-5 lorsque Gojowczyk a gaspillé une occasion de se déplacer devant.

Un bris d’égalité a offert six mini-pauses dans les huit premiers points et un autre pour James à 5-5, clôturant le set sur son propre service au point suivant pour gagner un coup de pouce massif. Le deuxième set a vu quelques matchs cruciaux après 2-2, Duckworth marquant une pause dans le cinquième match et repoussant une chance de pause dans le prochain match pour confirmer l’avantage, scellant l’accord avec une prise en main lors du dixième match.

Jiri Vesely a battu Arjun Kadhe 6-2, 6-4 en une heure et 15 minutes, obtenant 13 as et ne perdant que 11 points en neuf matchs de service, sans jamais faire face à un point de rupture et augmenter la pression sur l’adversaire avec un joker.

Incapable de faire correspondre ces chiffres, Kadhe a lutté au premier et au deuxième service, jouant contre 12 chances de pause et se brisant trois fois pour propulser le Tchèque dans les 16 derniers. Jiri a décroché le premier set avec une double pause dans les matchs un et cinq, gagner un autre au début de la seconde et ne jamais regarder en arrière dans sa première rencontre ATP main draw de la saison.

Le seul joueur indien au deuxième tour est Prajnesh Gunneswaran qui a renversé Yannick Maden 7-6, 7-6 en une heure et 38 minutes. Le joueur à domicile a enregistré deux chances de pause sur trois, obtenant une pause d’autre part et la convertissant pour rester en lice avant les bris d’égalité où il a produit un meilleur tennis pour l’emporter et remporter la première victoire ATP depuis août et Winston-Salem.

Gunneswaran a ouvert un écart de 5-3 dans l’ouvreur, ne réussissant pas à fermer le set sur son propre service dans le match suivant et se retrouvant 3-0 sur le bris d’égalité, seulement pour prendre sept des huit points suivants et assurer la première partie de le match.

Il n’y avait aucune chance de pause dans le deuxième set et Prajnesh est resté concentré sur le tie-break pour gagner 7-5 et conclure le triomphe sans passer trop de temps sur le terrain. Egor Gerasimov a eu besoin d’une heure et 12 minutes pour renvoyer le vétéran italien Paolo Lorenzi 6-2, 6-3, se cassant une fois et offrant quatre pauses de service pour contrôler le tableau d’affichage tout le temps et entrer dans le deuxième tour.

Sa compatriote Ilya Ivashka a battu Evgeny Donskoy 6-3, 6-2 en 69 minutes, repoussant trois occasions de pause sur quatre et volant quatre fois le service du Russe pour la première victoire dans les tournois ATP depuis Montréal l’an dernier.