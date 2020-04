Jamie Delgado parle de la mise en quarantaine d’Andy Murray

Il a rejoint son équipe lors de la saison 2016 et a pris la barre en solo à partir de novembre 2017. Il est Jamie Delgado, l’entraîneur-chef de Andy Murray et votre personne de confiance au quotidien. Ensemble, ils se battent depuis longtemps pour sortir de l’enfer des blessures, bien que maintenant le problème soit bien plus grave qu’une opération à la hanche. Juste au moment où ils avaient tout préparé pour retourner à la tournée, une pandémie mondiale s’est installée dans la société pour bloquer le chemin vers leur regeeso tant attendu. L’entraîneur britannique a sur le site du ATP comment ils vivent cet enfermement.

“Andy et moi nous entraînions il y a quelques semaines sur le terrain avec l’idée de revenir officiellement au Miami Masters 1000Dans le même temps, nous attendions l’annonce de la suspension de l’Indian Wells Masters 1000. Puis nous avons pratiqué sur terre battue pendant quelques jours, jusqu’à ce que le circuit se termine complètement fermé. Avec Andy retrouvant sa meilleure condition physique, la dernière chose que nous voulions, c’est l’apparition de ce virus. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre la levée des restrictions », explique le joueur de 43 ans, retraité du circuit professionnel depuis 2014.

“C’est une période difficile pour tout le monde, pas seulement pour les joueurs de tennis qui ne peuvent pas sauter sur le terrain pour jouer, en ce moment tout le monde est arrêté. Je n’ai pas quitté la maison depuis quelques jours, je ne sors que pour acheter de la nourriture et faire de l’exercice tous les jours. Mes parents étaient en croisière il y a quelques semaines en Amérique centrale et ont eu la chance de descendre à temps pour rentrer chez eux », explique-t-il au sujet de son expérience personnelle.

Quant à l’avenir, Delgado n’est pas clair, bien qu’il soit d’avis que la suspension imposée jusqu’au 13 juillet durera encore quelques semaines. “Le tennis est un sport tellement international et mondial qu’il nous faut normalement du temps pour revenir. Les joueurs, les entraîneurs, les officiels, les sponsors et les millions de fans y participent. Ce n’est pas comme une ligue nationale de football, où vous n’avez besoin de personne d’autre pour voler. C’est une situation unique pour tout le monde, l’objectif du joueur en ce moment est de rester en forme, de se préparer au moment où les choses changent et où les tournois peuvent avoir lieu à nouveau », estime-t-il.

Quant à Andy, qui n’a pas participé à un tournoi officiel depuis novembre de l’année dernière, il pourrait passer plus d’un an sans jouer si le tennis ne revenait pas en 2020. Un horizon sombre que l’Ecossais gère du mieux qu’il peut. “Ici à Londres, tous les clubs et courts de tennis sont fermés, ce qui rend difficile de trouver un endroit pour frapper quelques balles”, explique Jamie Delgado, en communication constante avec sa salle. “Dans le cas d’Andy, il n’a pas de court de tennis à la maison.Bien qu’il soit extrêmement important que vous continuiez à tenir une raquette dans votre main, même si c’est pour frapper la balle contre un mur. Je lui ai demandé de pratiquer de temps à autre la mécanique de service, d’autant plus que des blessures ou des malaises peuvent survenir si vous ne jouez pas trop longtemps “, conclut-il.

