Jamie et Andy Murray trouvent toujours du temps pour moi

Aidan McHugh, 19 ans, est une joueuse de tennis montante d’Écosse avec un classement du numéro 569 dans le monde. L’Écossais dit qu’il se considère chanceux d’être ami avec les frères Murray, qu’il a respectés toute sa vie, tout en parlant au National.

McHugh, qui est également un client de la firme Murray’s 77 Sports Management, dit: «Au début, c’était un peu étrange [becoming friends] car c’étaient des gens que je regardais depuis que j’étais très jeune. Mais je les connais très bien maintenant et ils ont été formidables avec moi.

Je peux téléphoner à Andy et demander des conseils sur le tennis, mais aussi sur les aspects mentaux ou les problèmes hors-cour comme les voyages et les trucs quotidiens. Ils trouvent toujours le temps pour moi. J’ai rencontré Andy l’autre semaine et il est toujours très ouvert et serviable.

Ils sont tous les deux prêts à discuter avec les ordures! Nous aimons nous salir un peu sur les réseaux sociaux, donc c’est toujours très amusant. Et cela montre qu’ils ne se prennent pas trop au sérieux. Leur succès me donne beaucoup de confiance et cela m’excite à essayer de me rapprocher le plus possible de ce qu’ils ont accompli.

Si je pouvais me rapprocher, je serais ravi ». McHugh dit qu’il est conscient qu’il aura de grands espoirs de devenir le prochain meilleur joueur écossais, mais sait qu’il devra travailler très dur pour atteindre le plus haut niveau du tennis professionnel.

«Ce jour viendra à un moment donné et peut-être que les gens se demanderont d’où viendra le prochain joueur de tennis écossais. C’est quelque chose que je devrai préparer et gérer à ce moment-là. C’est aussi une grande motivation pour moi en ce moment car je sais que j’ai encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre ce niveau le plus élevé.

Je dois juste continuer à m’améliorer pour me donner les meilleures chances. Je ne pense pas que j’atteindrai mon apogée jusqu’à ce que je sois plus près de 22 ou 23. Avec ma construction, je sais que je peux encore devenir plus fort. J’ai encore un peu à faire avant de pouvoir me considérer proche de l’article fini.

Je m’engage à donner au tennis un vrai coup pour voir où ça me mène. Différents joueurs entrent en action à différents moments de leur carrière, je dois donc continuer à me brancher et j’espère que ce saut en avant me reviendra aussi à un moment donné.

Jusqu’à présent, McHugh a remporté 3 titres en simple sur le circuit ITF, dont 1 à Singapour l’année dernière et 2 au Koweït en 2018.