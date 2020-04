Jamie Murray a appelé un fan pour le réconforter après l’annulation des Championnats Fever-Tree

En raison de la pandémie de coronavirus, l’ATP et la WTA ont annulé la saison de gazon cette année, y compris les championnats Fever-Tree. Le tournoi anglais a été actif sur les réseaux sociaux pour réconforter ses fans après cette mauvaise nouvelle inattendue, et son geste le plus original à ce jour a été une vidéo récemment publiée dans laquelle nous pouvons voir Jamie Murray en conversation téléphonique avec un fan.

“Oh blimey, oui bien, Jamie”, a répondu un John impressionné, un fan de Londres, quand il a appris que nul autre que Jamie Murray l’appelait. «Je suis assez surpris. Je t’ai vu jouer plusieurs fois, mais merci de m’avoir appelé ».

“Nous voulions juste vous appeler après l’annulation du tournoi de la Reine”, a expliqué Murray pour expliquer son appel à John. “Je comprends que vous aviez des billets cette année et que vous avez été un grand partisan de l’événement ces dernières années”.

John ne pouvait pas surmonter sa surprise et, après avoir reconnu qu’il était en fait un grand partisan des Championnats Fever-Tree, il a dit à Murray qu’il l’avait vu jouer une fois la série Coupe Davis contre la France.

Puis la conversation a tourné vers un sujet plus sérieux: quand Jamie jouerait-il à nouveau? “Je ne sais pas vraiment parce qu’évidemment, ils viennent d’annuler la saison sur gazon”, a répondu le doubleur. «Et je ne sais pas quand aura lieu le prochain tournoi.

Il est évidemment difficile de se préparer pour le tournoi parce que nous ne pouvons pas sortir sur les courts de tennis, je suppose que nous pouvons essayer de rester en forme à la maison, mais j’imagine qu’il y aura une sorte de temps entre les restrictions levées et puis les voyages internationaux se reproduisent, donc il y aura probablement une période où les gars pourront s’entraîner et tout et essayer de se préparer pour les tournois ».

À la fin de l’appel, Murray a invité John à venir lui dire bonjour lors des Championnats Fever-Tree de l’année prochaine, et John a été «très honoré, vraiment!»

☺️pic.twitter.com / i24F5ZrnOt – Championnats Fever-Tree (@QueensTennis) 7 avril 2020