Jamie Murray ouvre ses espoirs de remporter un Grand Chelem en carrière et de faire équipe avec Andy à Wimbledon

Jamie Murray admet qu’il aimerait jouer au tennis professionnel après ses 40 ans, ajoutant qu’il espère remporter un Grand Chelem en carrière et faire équipe avec son frère Andy à Wimbledon avant de finalement l’appeler un jour.

L’Écossais est à mi-chemin d’un Grand Chelem en carrière en double masculin, puisqu’il a déjà remporté l’Open d’Australie et l’US Open, tous deux remportés en 2016, tandis qu’en double mixte, il a trois titres de l’US Open et deux titres de Wimbledon à son actif.

“Je serais ravi de réaliser une carrière en Grand Chelem avant de m’arrêter”, a-t-il déclaré à The Scotsman dans une interview.

Alors que de nombreux joueurs commencent à penser à la retraite après avoir atteint l’âge de 30 ans, Murray, 34 ans, espère qu’il continuera à jouer pendant une dizaine d’années à condition qu’il soit «en forme et en bonne santé», bien sûr.

“Je ne pense pas au moment où je dois m’arrêter et je ne veux pas vraiment”, a-t-il déclaré. “Les pros plus âgés disent toujours:” Jouez aussi longtemps que vous le pouvez “. Tant que je suis en forme et en bonne santé, tant que mon classement me permet de participer aux plus grands tournois du monde, tant que je pratique toujours le tennis, j’ai bien l’intention de le faire. Jouez dans mes 40 ans – pourquoi pas? “

Alors que Jamie a rarement eu des problèmes de blessures au cours de sa carrière, son frère Andy a eu plusieurs problèmes de hanche ces dernières années.

L’ancien numéro 1 mondial des simples, qui a raté les saisons 2018 et 2019, n’a plus joué au tennis compétitif depuis novembre de l’année dernière, mais le joueur de 32 ans espère faire un autre retour à la reprise de la saison.

Si Andy retrouve sa pleine forme, Jamie espère pouvoir réaliser son rêve d’enfance de jouer ensemble à Wimbledon.

“Nous ne savons pas ce qui va se passer avec la hanche d’Andy mais nous espérons qu’il va se remettre en forme et en bonne santé et retourner sur le terrain. Je ne l’ai pas vu depuis un moment – cette pause nous permettra de nous rattraper – mais je sais qu’il s’entraîne, ce qui est une bonne nouvelle. Nous avons toujours dit que nous voulions jouer à Wimbledon une fois ensemble avant de nous arrêter et j’espère que nous aurons cette chance. “

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.