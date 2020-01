Jamie Murray prévoit de jouer aux Jeux olympiques de Tokyo avec …

Le britannique Jamie Murray prévoit de jouer aux Jeux olympiques de Tokyo plus tard cette année avec Neal Skupski, selon The Sun. Jamie, âgé de 33 ans, a joué avec son frère Andy, ancien n ° 1 mondial en simple, lors des trois derniers Jeux olympiques, mais le duo n’a remporté qu’un seul match.

Andy Murray, 32 ans, se remet toujours d’une blessure au bassin qui l’a forcé à quitter l’Open d’Australie de Melbourne cette année. Jamie Murray dit: «Écoutez, mon plan pour le moment est de jouer avec Neal. Qu’Andy soit en forme ou non est une autre histoire.

Mais cela dépend, je suppose, des classements et des choses comme ça. Je suppose que nous devons simplement voir de plus près le temps qui s’est également qualifié. Pour nous (lui et Neal Skupski) en ce moment, nous avons joué beaucoup de matchs, nous avons joué contre beaucoup de bonnes équipes, nous allons jouer cette année.

Il est logique pour nous de le faire, mais évidemment, je suppose que si Andy est en forme et en bonne santé, il aura évidemment son mot à dire sur ce que les équipes vont être. Ce qui est assez juste ». Murray et Skupski ont atteint les demi-finales de l’US Open l’année dernière et sont actuellement au deuxième tour de l’épreuve de double masculin de l’Open d’Australie, où ils affronteront les Américains Steve Johnson et Sam Querrey.

Jamie a ajouté que si son frère était apte à jouer aux Jeux olympiques, ce serait à la LTA de décider quelles sont les deux meilleures équipes pour aller à Tokyo. «Andy, s’il est en forme, voudrait jouer – je suppose que pour le LTA, c’est de décider quelles sont les deux meilleures équipes pour participer à la compétition.

Et à vrai dire, ce n’est pas quelque chose auquel j’ai passé beaucoup de temps à réfléchir parce qu’à la fin de la journée, c’est comme un tournoi. Cette année, mon objectif était d’essayer de faire de notre mieux avec Neal et de continuer à essayer de bâtir sur notre partenariat et d’être la meilleure équipe.

C’est ce que nous voulons faire. Les Jeux olympiques ne changeront rien à cela, que je joue avec Neal ou avec quelqu’un d’autre. Notre objectif est de terminer aussi haut que possible dans le classement ».