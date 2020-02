Jamie Murray rejoint Henman, Ferrero et Leconte à Brodies International

Jamie Murray, septuple champion du double du Grand Chelem, sera à la tête du Brodies Tennis Invitational, un événement du circuit ATP Champions qui se tiendra à Édimbourg cette année après avoir eu lieu à Gleneagles pendant les quatre dernières années, selon The Scotsman.

Les organisateurs affirment que l’événement comprendra une “ célébration du tennis britannique ” et mettra en évidence le récent succès des équipes britanniques de Davis et de Fed Cup, ainsi que les liens compétitifs de l’ATP Champions Tour, les matchs d’exhibition et les vitrines de talents juniors.

Murray a commenté: “Nous avons besoin de plus d’événements comme celui-ci, mettant en vedette des joueurs de classe mondiale et les meilleurs talents juniors, pour aider à développer le jeu et satisfaire la demande de tennis en direct en Écosse.” Parmi les autres stars de renom, Tim Henman, l’ancien britannique n ° 1 et capitaine de l’équipe de Grande-Bretagne ATP Cup, Juan Carlos Ferrero, ancien champion de France Open et ancien numéro un mondial, et le Français Henri Leconte, un ancien finaliste du Grand Chelem.

Henman a déclaré: «Il est si important pour des entreprises comme Brodies de soutenir notre sport, afin que nous puissions présenter les meilleurs talents du tennis. C’est toujours un plaisir de jouer sur invitation et les fans écossais nous soutiennent vraiment.

Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de tennis de compétition sur les trois jours ». L’édition 2020 soutiendra la Fondation Judy Murray en tant que partenaire caritatif choisi. Judy Murray a déclaré: «C’est incroyable ce qu’un peu de créativité et de vision peuvent faire.

J’adore le fait que Brodies organise son événement de classe mondiale dans une école qui a tant fait au cours des dernières années pour développer le tennis en interne et dans la communauté locale, et ce sera formidable de revoir le tennis de classe mondiale dans le Capitale”.