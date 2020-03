Jamie Murray: “Wimbledon s’efforce de ne pas annuler le tournoi”

Joueur de tennis britannique Jamie Murray Il a évoqué les possibilités de suspension ou de report du tournoi de Wimbledon, constatant l’augmentation du nombre de cas de coronavirus constatée jour après jour: “Je ne sais pas s’ils pourront le retarder. Ils travaillent très dur pour essayer de ne pas annuler le tournoi. Il y a encore plus de trois mois et beaucoup de choses peuvent changer. Si le tournoi parvient à être reporté quelques mois plus tard, d’autres facteurs externes devraient être pris en compte. À Wimbledon, il peut être joué jusqu’à dix heures du soir, mais si le tournoi a été joué plusieurs mois plus tard, cela le calendrier pourrait être différent en raison du changement d’horaire “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par UbiTennis.

