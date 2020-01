Jan Lennard-Struff avoue ce qu’il a ressenti en apprenant que Novak Djokovic serait mesuré

Joueur de tennis allemand Jan-Lennard Struff Il a avoué ce qu’il avait ressenti quand il savait que cela se mesurerait avec le Serbe Novak Djokovic au premier tour de l’Open d’Australie 2020: “Quand j’ai vu que Djokovic m’avait touché, j’ai crié: ‘Mon Dieu, pourquoi moi? (Rires). un grand match contre le joueur de tennis préféré sur le titre et sur un grand terrain. J’ai déjà joué ici contre Roger et ce fut une expérience unique. Je veux vraiment qu’il arrive demain et affronte Nole. J’espère qu’il peut avoir mes chances “, a déclaré le joueur allemand. .

