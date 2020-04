Jan-Lennard Struff craint que certains joueurs ne se tournent vers des substances interdites

La star de tennis allemande Jan-Lennard Struff admet qu’il craint que certains joueurs ne se tournent vers des substances interdites afin d’améliorer leur processus de récupération et de se donner une meilleure chance de gagner. Ces dernières années, il a été beaucoup question de l’Agence mondiale antidopage (AMA) si stricte et agressive dans ses tests qu’il serait presque impossible pour un joueur de prendre une substance interdite et de s’en tirer.

Struff, classé n ° 34 au monde, est sur le Tour depuis plus d’une décennie maintenant mais il n’a jamais échoué à un test depuis qu’il est devenu joueur de tennis professionnel en 2009. “Le dopage au tennis pourrait avoir un effet, oui. Au tennis il s’agit d’une régénération plus rapide, de plus de puissance et de bien d’autres choses.

Il y a aussi tellement d’argent dans le jeu, donc il y aura probablement du dopage. Je ne sais simplement pas quel type de dopage “, a déclaré Struff à Jannik Schneider sur Advantage-Podcast.

#Struff dans mon podcast sur #Doping in tennis “Le dopage au tennis pourrait avoir un effet, oui. Au tennis, il s’agit d’une régénération plus rapide, de plus de puissance et de bien d’autres choses. Il y a aussi tellement d’argent dans le jeu, donc il y aura probablement du dopage. Je ne sais simplement pas quel type de dopage “https://t.co/5fd5Yyy1zk – Jannik Schneider (@schnejan) 17 avril 2020

Struff, 29 ans, semblait soulever sa forme et jouer beaucoup mieux juste avant que l’ATP ne suspende le Tour en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’Allemand a mis fin à sa séquence de trois défaites consécutives à Dubaï, où il a atteint le quart de finale avant de s’incliner face au numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas. Struff a ensuite aidé l’Allemagne à réserver une place pour la finale de la Coupe Davis en remportant chacun de ses deux matchs en simple contre le Bélarus lors d’un match de qualification.