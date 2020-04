Jan-Lennard Struff révèle que son idole a grandi et son partenaire de rêve en double

La star de tennis allemande Jan-Lennard Struff dit que l’ancien numéro un mondial Pete Sampras était son idole pendant son enfance et son partenaire de rêve en double. S’adressant à Tennis.com, le numéro 34 mondial a déclaré: “Sampras était mon idole en grandissant et oui, j’ai adoré le style de jeu auquel il jouait.

Il a très bien servi, il a bien volé. “L’Allemand a déclaré que s’il y avait un match pour lequel il pourrait être sur le court, ce serait la finale épique en simple de Wimbledon 2008 où Rafael Nadal aurait battu Roger Federer 6–4, 6–4, 6– 7, 6–7, 9–7 pour remporter le titre.

Struff dit qu’il aimerait être footballeur du Borussia Dortmund s’il avait la chance de changer de place avec quelqu’un. “Pour voir comment ils vivent, comment les gens y réagissent.” Le jeune homme de 30 ans a ajouté qu’il “ne pouvait pas vivre sans mon enfant” et que le meilleur conseil qu’il avait reçu était de ses parents.

“Je pense que mes parents m’ont donné beaucoup de bons conseils, alors j’aime ne jamais abandonner et continuer à me battre pour les rêves.” Struff, 30 ans, est actuellement classé n ° 34 au classement mondial et a culminé à n ° 33 au classement l’an dernier.

Il a également atteint le meilleur classement en carrière du 21e mondial en octobre 2018. Ses meilleures performances au Grand Chelem atteignaient la quatrième manche de l’Open de France en 2019 ainsi que les demi-finales de l’Open d’Australie en 2018 et le Wimbledon. double les quarts de finale en 2018.