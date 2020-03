Jan-Lennard Struff, une histoire d’ambition et de patience

Jan-Lennard Struff a toujours été considéré comme le type de joueur capable de donner une frayeur occasionnelle … et rien d’autre. A 29 ans, le joueur de tennis allemand est dans sa maturité physique et personnelle, mais il semble toujours que son tennis rentre dans le profil de ces joueurs à coup sûr: aussi dangereux qu’instable, aussi mortel qu’irrégulier. Et ce sont des étiquettes qu’il a essayé de supprimer pendant presque toute sa carrière.

Cependant, sa progression dans le classement fait partie de ces promotions lentes mais sûres, dignes d’un vrai travailleur, un travailleur de circuit. Pour un gars qui est entré dans le top 100 il y a seulement 4 ans (c’est-à-dire qui est déjà entré dans les 25 ans), patience c’est l’une des principales vertus. Struff en atteste dans sa dernière interview avec l’ATP, mais ce n’est pas sa seule vertu: pour lui, ambition C’est ce qui l’a amené à être là où il est, à 4 places seulement d’entrer définitivement dans le top 30: “Chaque fois que je vais à un tournoi ou que je me prépare pour une saison, je me fixe des buts, des buts. Je crois que vivre une vie sans objectifs est ennuyeux. Vous ne pouvez pas toujours les atteindre, mais vous pouvez travailler pour les atteindre. Si vous mettez des barrières, vous n’êtes pas fidèle à vous-même. Je sais où je veux aller, ce que je veux faire et c’est pourquoi je me mets parfois beaucoup de pression. ”

Ces objectifs et buts ne sont pas atteints sans une bonne équipe derrière. Le fait que Struff soit devenu un joueur reconnaissable sur le circuit est également un mérite pour son entraîneur, l’ancien joueur de tennis Carsten Arriens, avec qui Jan-Lennard a commencé à travailler en 2015 et à qui il doit beaucoup. “Quand j’ai commencé à travailler avec lui en 2015, je me suis amélioré en tant que personne et mon jeu a grandi. J’aurais adoré être arrivé dans le top 100 plus tôt, mais je ne suis pas l’un de ces joueurs talentueux, J’ai dû travailler beaucoup plus dur pour ça. Se rapprocher du filet, mon match de transition, mon service et ma condition physique sont quelques-uns des facteurs qui m’ont aidé à entrer dans le top 100. Vaincre mon premier top 10 (Wawrinka à Paris-Bercy 2016) m’a aussi donné beaucoup de confiance. Parfois, vous êtes sur le point de les gagner, et quand vous y arrivez, c’est une sensation incroyable. “

Ainsi, cimentant son ascension dans de bons tournois au niveau Challengers et quelques belles victoires au niveau ATP, Struff a atteint l’élite du circuit et y rester. Étant numéro 34 au monde, il n’a cependant jamais atteint la finale d’un tournoi ATP, l’un des principaux défis auxquels lui et Carsten doivent faire face. Arriens n’hésite pas à faire l’éloge de la figure de Struff, l’élève que tout le monde voudrait avoir: “Avant, il ne cessait de rien demander. Maintenant il dit:” Pourquoi faisons-nous cet exercice de cette façon et non de cette façon? Cela devrait être comme ça. “Quand c’est clair pour lui, il joue de cette façon. S’il perd son plan de match pour deux matchs, à un moment donné, il y revient”, explique Arriens.

C’est aussi l’une des clés pour lesquelles Struff met la tête dans des positions privilégiées: avoir ordonné ses idées et ne pas être un joueur imprévisible sur la piste. Maintenant l’Allemand est clair: il doit raccourcir les points, se rapprocher du filet et éviter de se déplacer sur la longueur et la largeur du bas de la piste. Tout cela l’a aidé dans son développement, mais il y a un objectif qu’il n’a pas encore atteint: monter sur le top 30. Il était sur le point l’an dernier: il aurait suffi de vaincre Kukushkin à Wimbledon. Cela ne s’est pas produit. “Le tennis est un sport dans lequel vous perdez presque chaque semaine, et vous devez accepter que vous pouvez très bien jouer tout en perdant. Il est très difficile de garder confiance et concentration. L’année dernière a été ma meilleure année, mais j’aime ça me fixer des objectifs ambitieux. La pire chose qui soit est de placer la barre très bas, de l’atteindre et de penser que tout va bien. J’ai commencé plus tard que les autres et je n’étais pas assez bon au début, donc je suis allé pas à pas, travaillant toujours dur. Je pense que mes tirs au sol se renforcent, j’améliore mon service, je sais que je dois continuer comme ça mais je suis très content de tout. “

Le coronavirus a stoppé la progression de quelqu’un qui, par le tennis, pourrait parfaitement s’attaquer au top 20 prochainement. Mais Jan-Lennard est clair à ce sujet … et son ambition ne connaît pas de limites.

