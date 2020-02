Janko Tipsarevic avoue avoir souffert de dépression au cours de sa carrière

N’importe lequel d’entre nous aurait signé pour avoir la carrière que le Serbe avait Janko Tipsarevic. Joueur chargé de talent, de charisme, atteint l’élite, quart de finale du Grand Chelem, champion de quatre titres ATP, champion de Coupe Davis, ancien n ° 8 mondial, présence aux JO … bref, rien à lui reprocher. Cependant, le chemin du joueur de tennis n’est pas toujours facile, pas plus que les dernières années des Balkans dans le circuit. Dans une lettre ouverte publiée sur le blog Derrière la raquetteJanko explique les fantômes qu’il a dû mettre de côté au stade où les blessures ont vacillé dans son château. Bien qu’il y ait eu d’autres fantômes au moment de faire ses premiers pas dans le circuit. Afin de ne pas interférer avec le message, il est préférable de reproduire l’article du joueur tel quel. Mot pour mot

«J’ai pris ma retraite du tennis professionnel à la fin de la saison dernière. Récemment, j’ai pu étendre mon Académie à quatre nouvelles villes à travers le monde, tout en remplissant mes fonctions de coach dans le circuit. Après tant d’années actives sur la tournée, la chose la plus importante que j’ai apprise est d’être persévérante. La persévérance m’a sauvé à plusieurs reprises d’une énorme quantité d’émotions mitigées qui m’ont traversé les étapes où j’ai été blessé. Disons que je n’ai pas été le plus chanceux dans les vestiaires, devant sept opérations au cours des cinq dernières années. Ce fut une montagne russe psychologique »

«Même s’il est difficile de traverser ces moments, ils m’ont également permis d’être un meilleur père, un meilleur mari, un propriétaire d’entreprise, un bon ami et un bon fils. J’ai appris que pour grandir en tant que personne, vous devez apprendre à faire face à l’adversité, en plus d’être humble en temps d’espoir. Au cours de mes blessures, j’ai certainement eu de graves problèmes mentaux avec lesquels je luttais, vous pouvez même utiliser le terme dépression pour décrire exactement comment je me sentais. Face à tous ces hauts et ces bas, médicaux et d’opinion, on devient fou de ne pas savoir quoi faire »

«En fin de compte, le conseil classique de rester positif ne pense pas que ce soit très utile. À plusieurs reprises, j’ai eu du mal à me remettre d’une blessure, je suis revenu pour participer au circuit Challenger, je me suis réprimé à nouveau, je me suis blessé à nouveau et tout a recommencé. Je ne suis généralement pas une personne très optimisteJe ne suis pas non plus fan des gens qui le sont. Je ne pense pas que les optimistes puissent vraiment évaluer une situation en question, car ils essaient toujours d’extraire le côté positif de tout. Je préfère me regarder et être réaliste. Voir votre situation actuelle et comprendre que c’est de la vraie merde, sachant que vous êtes assez fort, sage et courageux pour y faire face car il n’y a pas d’autre option, c’est la seule façon de vivre, à mon avis »

«Avant d’atteindre mon plein potentiel, je peux dire que j’étais un lâche, honnêtement. Je n’acceptais pas vraiment qui il était. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser, pour m’échapper de ma phase junior, pour voir que je ne jouais plus avec les enfants et que les jours d’essayer d’être super et les jours de ne pas donner 110% étaient finis. Je me souviens avoir vu Nadal affronter une étoile prometteuse Open d’Australie 2008, c’était Tsonga. Nadal avait facilement perdu les deux premiers sets et perdu 4-1 dans le troisième lorsque, soudainement, après un point insignifiant où un vainqueur de droite se connecte, il crie un “Come on!” Aussi fort que possible. On pouvait voir dans ses yeux la confiance qu’il pouvait encore gagner. Il a fini par perdre le set 6-1 et donc le match, mais c’est à ce moment-là J’ai réalisé à quel point j’étais lâche. Pendant ce temps, Rafa Nadal n’a pas eu honte de montrer aux 15 000 personnes de la Rod Laver Arena, si nécessaire au monde entier, qu’il est prêt à faire de son mieux même s’il est pratiquement mort. Il m’a montré qu’il n’a pas peur de l’échec »

«Travailler avec le pilote automatique, faire le minimum dans chaque défi, ne vous aidera pas à réaliser vos rêves. Avec le recul sur ma carrière, de ne pas avoir atteint le top10 ou de ne pas avoir réalisé d’autres réalisations que j’ai obtenues, je pense que je n’aurais pas été heureux. Je n’aurais pas été content car je n’avais rien laissé sur la table. Si j’avais réalisé avant tout cela, je suis sûr que j’aurais été beaucoup plus longtemps parmi les dix premiers au monde. Maintenant, je suis dans une très bonne position, travaillant sûrement plus d’heures que jamais, et sans écouter tous ces amis qui me disent: “Maintenant que vous êtes à la retraite, vous pouvez profiter de la vie et vous détendre”. Je suis trop excité pour le prochain chapitre de ma vie: devenir le père de mon deuxième enfant. »

.