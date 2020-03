Janko Tipsarevic invite tous à être responsables pendant la pandémie

Le Serbe Janko Tipsarevic a publié une mise à jour sur son compte Twitter demandant à chacun d’être plus responsable afin de surmonter la pandémie de COVID-19. Tipsarevic a tweeté: «Je comprends pourquoi certains d’entre nous pensent que ce« n’est rien de grave et que ce n’est rien de plus que de la propagande ».

Il a également commenté que la Serbie serait en lock-out à partir de lundi. Tipsarevic est un joueur de tennis à la retraite et son classement en simple en carrière est le n ° 8 mondial, qu’il a atteint en avril 2012. Au cours de sa carrière, il a remporté quatre titres ATP World Tour, un titre ATP double, trois Futures et 15 Challenger. titres.

Tipsarević a également remporté le titre junior de l’Open d’Australie 2001. Ses meilleurs résultats lors d’un tournoi du Grand Chelem ont atteint les quarts de finale de l’US Open en 2011 et 2012. Le Serbe a subi plusieurs blessures au cours de sa carrière.

Il a pris sa retraite à la fin de la saison 2019 et a été vu en train de voyager avec World no. 16 Novak Djokovic depuis lors.

Je comprends pourquoi certains d’entre nous pensent que ce 🦠 n’est rien de grave et que ce n’est rien de plus que de la propagande.

J’espère également que la plupart d’entre nous comprennent qu’en ne le prenant pas au sérieux, nous donnons simplement au 🦠 plus de pouvoir et le conduisons à un résultat potentiellement terrible. # Beresponsabile – Janko Tipsarevic (@TipsarevicJanko) 16 mars 2020

La Serbie 🇷🇸 en lock-out à partir de demain… – Janko Tipsarevic (@TipsarevicJanko) 15 mars 2020