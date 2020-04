Janko Tipsarevic ne pense pas que l’Open des États-Unis sera contesté

Le panorama du chaos dans lequel le tennis mondial est plongé commence à remettre en cause le contentieux de tous les tournois qui devraient se jouer au cours de l’année 2020. L’évolution de coronavirus À l’échelle mondiale, avec des foyers d’intérêt dans lesquels la somme des infectés et des morts croît de façon exponentielle, elle fait varier les prévisions et les plans à la minute. L’un des endroits les plus touchés n’est autre que États Unisoù le Nous ouvrir dans le dernier tiers de l’année.

Cependant, les voix qui pensent que le dernier Major de la saison ne sera pas joué commencent à ajouter une majorité. Le dernier à rejoindre cette ligne de pensée a été Janko Tipsarevic, qui a accroché la raquette en 2019 mais qui est toujours très présent dans le monde du tennis grâce aux différents Académies éparpillés dans le monde entier avec son nom. Le Serbe s’est entretenu avec SportKlub et a remis en question le différend du Grand Chelem de New York en même temps qu’il exprimait des doutes quant à savoir si un tournoi serait effectivement joué le reste de l’année: “Je n’exclurais pas la possibilité de jouer au tennis en 2020, mais oui je considère le Us Open une grande inconnue. Je considère que les États-Unis seront le pays le plus durement touché par le virus et je pense qu’il sera très difficile de calmer la situation là-bas avant août, alors que l’US Open est sur le point de se tenir. Si nous nous mettons dans la situation du tournoi, c’est un énorme risque. “

Janko a parfaitement illustré le risque que le tournoi s’engage si un joueur se montrait positif avec un exemple du passé: “Souvenons-nous il y a quelques années, Génie Bouchard il est tombé dans les vestiaires, a poursuivi l’US Open, a subi le procès et a obtenu des millions de dollars. Imaginez la situation pour les organisateurs, donnant le feu vert pour le tournoi à jouer, pour quelqu’un d’être infecté par le coronavirus et pour de graves conséquences. Ce serait un vrai scandaleEn mettant toutes les options sur cette échelle, la position finale de Tipsarevic est claire: “Je ne pense pas que l’Ou Open prendra ce risque si la situation à ce moment-là ne s’est pas complètement calmée à l’échelle mondiale. Et honnêtement, en ce moment je ne le vois pas. Je pense que la situation va se calmer vers septembre, lorsque la tournée asiatique commencera à être jouée, mais la principale question est de savoir si les joueurs voudront jouer La Chine. Cela dépendra si l’ATP et l’ITF le permettent. ”

Enfin, Tipsarevic a évoqué la situation vécue dans WimbledonIl était positif quant à son annulation et a donné des informations sur la façon dont la décision a été prise: “J’ai entendu parler de Wimbledon il y a deux semaines, officieusement, bien sûr. Wimbledon est le seul Grand Chelem avec une assurance annulation et il a été débattu en interne pendant longtemps quelle serait la rémunération si le tournoi n’avait pas lieu. D’un autre côté, je pense que c’est la bonne décision. Lorsque le tournoi commence, fin juin et début juillet, je ne pense pas que la situation mondiale du virus s’est calmée. En tant que sport, nous avons un problème, nous ne sommes pas la Bundesliga ni NBA, qui se jouent dans un seul pays, nous sommes un sport mondial. Pour qu’un tournoi comme Wimbledon soit organisé, la situation des coronavirus doit être beaucoup plus positive dans le monde, et c’est quelque chose qui n’allait pas se produire en juin. ”

