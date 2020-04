Jann-Lennard Struf explique son retour sur les pistes

Tous les pays ne sont pas dans le même état d’alerte concernant le coronavirus, en partie parce que tous les pays n’ont pas réagi avec la même anticipation au problème. De la même manière, chaque nation mesure son temps pour sortir progressivement de l’enfermement. Dans AllemagnePar exemple, les meilleurs joueurs de tennis du circuit ont déjà obtenu un permis spécial pour retourner sur les terrains d’entraînement. Bien sûr, ne jamais être plus de deux personnes sur la photo et respecter toutes les mesures de précaution. Jan-Lennard Struff, actuellement numéro 34 du classement, compte sur Tennis Magazin comment ses retrouvailles avec la raquette.

«Cela a été l’une des phases les plus longues de ma vie sans raquette à la main, il a été très étrange pour moi de rester en forme différemment que d’habitude. Quand j’ai rejoué pour la première fois, c’était franchement un peu effrayantJe ne me sentais pas bien, mais j’ai ensuite pu reprendre facilement le rythme. Je joue au tennis depuis si longtemps que je n’oublie pas », explique Warstein à propos de ce retour en justice il y a quelques jours.

“Nous avons la permission de nous entraîner maximum deux personnes, soit avec mon coach, soit avec un autre partenaire d’entraînement. Des dispositifs de désinfection sont là, gardant entièrement la distance nécessaire. Pendant l’entraînement on joue un peu, on donne de petites impulsions, le plus difficile est de récupérer la technique à droite ou de courir dans les virages, l’intensité est l’un des facteurs qui disparaissent le plus vite. Hors piste, vous pouvez courir, mais c’est une charge complètement différente », compare l’Allemand.

Ce qui suit comme toujours, c’est le circuit, totalement gelé jusqu’à la mi-juillet. Alors, pourquoi les joueurs s’entraînent-ils? «Nous ne savons toujours pas très bien comment gérer cela, s’entraîner sans buts est difficile. Normalement, vous pensez être prêt pour un tournoi qui commence dans deux semaines, vous vous concentrez donc sur le perfectionnement de votre service, par exemple. Pendant cette quarantaine, plusieurs fois, je me demandais pourquoi je faisais tout cela. Lorsque les tournois seront à nouveau en vue, je ferai probablement une mini pré-saison de 4 à 6 semaines au cours de laquelle j’augmenterai progressivement le niveau d’intensité “, explique le deuxième meilleur Teuton du classement, seulement derrière Alexander Zverev.

Struff note qu’il profite de ces jours de quarantaine avec sa femme et son fils d’un an, du temps avec sa famille qu’il n’avait pas auparavant. Cependant, il est le premier à savoir que la pause est intervenue à un moment très doux du tennis. “Bien sûr, il était en forme. Quand une pause comme celle-ci vous prend si longtemps, la réalité est que le temps vole des années de tennis. Les années sont limitées dans une course, c’est donc dommage que cela m’est arrivé à ce stade. À mon retour, je devrai en profiter à nouveau, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi dans le cadre familial. Lorsque le circuit reviendra, vous verrez qui s’est reposé et qui a bien fonctionné. Ce sera une situation brutalement nouvelle pour tout le monde », explique le jeune homme de 29 ans.

Quelque chose qui n’inquiète pas Jan-Lennard en ce moment est le facteur économique, bien qu’il sache que d’autres collègues souffrent. “La LTA a soutenu ses joueurs à partir du 101e rang, mais il est vrai qu’ils ont un tournoi du Grand Chelem dans leur pays, qui était aussi le seul tournoi assuré contre un cas de pandémie. En Allemagne, il sera plus difficile de soutenir de nombreux joueursOui, mais je suis sûr qu’ils feront de leur mieux. Il n’y a pas que les joueurs, il y a aussi les entraîneurs, les clubs et les tournois. À mon avis, l’ATP, la WTA et l’ITF devraient également tendre la main. Le plus important, c’est d’aider le plus de gens possible », avoue-t-il ouvertement.

Enfin, Struff reflète une vision peu optimiste de la réouverture du circuit. “Je suis très critique à ce sujet, je ne pense pas que ce sera plus joué cette année. Avoir un voyage sous contrôle est l’une des choses les plus difficiles. Au niveau national c’est envisageable, en ce sens le tennis est idéal, seuls deux joueurs participent et sont séparés par un réseau, il n’y a pas de contact physique. Je peux imaginer des jeux sans public, même si ce serait dommage. J’adore jouer devant les fans, c’est ce qui rend le sport incroyable », souligne-t-il.

