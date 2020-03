Jannik Sinner choisit Roger Federer comme son idole tout en grandissant

Classé 73e, Jannik Sinner, âgé de 18 ans, est le plus jeune joueur du top 200, embrassant une course révolutionnaire en 2019 où il a gagné près de 500 places sur la liste ATP pour devenir le cinquième joueur U18 dans le top de fin d’année. 80 après Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Denis Shapovalov.

L’Italien a remporté trois matchs de l’ATP jusqu’à présent en 2020, atteignant le quart de finale à Rotterdam et attendant de reprendre l’action en juin si le coronavirus ralentit et permet à l’ATP Tour de continuer. Dans le récent Q&A avec ses fans sur Instagram, Jannik a mentionné Roger Federer comme son idole tout en grandissant, admirant les compétences agressives des Suisses et ayant la chance de travailler avec lui à Rome et Melbourne.

Né dans un village des Dolomites, Jannik était un skieur prometteur avant de s’engager dans le tennis comme sport principal, faisant ses débuts professionnels en 2018 et atteignant la première finale des Futures. Après un lent début de 2019, un grand jeune qui travaille avec Riccardo Piatti et Andrea Volpini a accédé à la demi-finale des Aktobe Futures avant de rentrer à Bergame, conquérant la première couronne Challenger sur le court court intérieur après avoir perdu seulement 14 matchs en les trois dernières rencontres!

C’était la première couronne Challenger pour la génération 2001 et Jannik n’avait aucune intention de s’arrêter là, conquérant le trophée à Trento Futures la semaine suivante pour conclure deux semaines parfaites. Après un repos bien mérité, Sinner est allé à Santa Margherita Di Pula et a remporté un autre titre Futures sur terre battue, remportant 16 victoires consécutives avant de marquer la première victoire ATP à Budapest fin avril en qualificatif.

Jannik était également le finaliste du solide Challenger à Ostrava, prenant de l’ampleur avant le Masters 1000 à domicile où il est devenu le premier joueur de sa génération avec une victoire à ce niveau, évinçant Steve Johnson dans un troisième set serré pour atteindre le jalon .

Sinner a gagné une place au tableau principal à Lyon et à s-Hertogenbosch, accumulant plus d’expérience sur le circuit ATP avant le swing nord-américain sur terrain dur qui l’a vu gagner Lexington Challenger et se qualifier pour le tableau principal à l’US Open, perdant face à un l’ancien champion Stan Wawrinka en quatre sets.

Après la demi-finale de l’ATP 250 à Anvers, l’Italien a décroché le top 100 pour la première fois après une victoire à l’ATP 500 à Vienne, remportant un autre exploit pour sa génération et un coup de fouet avant les Next Gen Finals à Milan.

Jannik était le joueur à battre devant les supporters locaux, dominant le peloton malgré le fait qu’il était le plus jeune concurrent et battant Alex de Minaur lors du match pour le titre afin de confirmer le statut de la prochaine star. Une semaine plus tard, Sinner a terminé la saison à Ortisei, offrant une autre performance de haute qualité sur un court intérieur pour célébrer le troisième titre Challenger de la saison, devenant le plus jeune joueur avec cet exploit depuis Richard Gasquet.

Le jeune Italien a remporté trois matchs sur le Tour jusqu’à présent en 2020, délivrant le premier triomphe majeur à Melbourne et se qualifiant pour le quart de finale à Rotterdam, obtenant de nombreux résultats encore plus remarquables le reste de l’année une fois l’action reprise.