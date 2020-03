Jannik Sinner choisit ses victoires préférées de Rome et des finales Next Gen

Jannik Sinner, 18 ans, est l’un des jeunes à surveiller depuis le début de la saison dernière, faisant des progrès impressionnants dans le classement ATP et terminant dans le top 80. Comme tous les autres joueurs, le jeune italien est obligé de s’asseoir et d’attendre les nouvelles du possible redémarrage de la saison qui s’est arrêté depuis début mars en raison d’un coronavirus, donnant une interview pour le Sky Sport et parlant de son plus préféré victoires jusqu’à présent.

Le premier triomphe qui lui est venu à l’esprit a été cette victoire serrée de 1-6, 6-1, 7-5 sur Steve Johnson à Rome l’an dernier, recevant le joker pour le Masters 1000 à domicile classé 263e et réalisant la première victoire pour 2001 génération au niveau Master 1000.

Le joueur de 17 ans a fait le pire départ possible, perdant le premier match en 21 minutes avant de trouver son meilleur tennis dans le set numéro deux, le clôturant avec un vainqueur du coup droit au septième match pour forcer un décideur où il traînait 5-2, debout au bord de la porte de sortie.

Jannik a repoussé la balle de match lors du huitième match et a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne lors du prochain match pour voler le service de Johnson et revenir du côté positif du tableau des scores. Avec l’élan de son côté, le jeune a pris une autre pause à 5-5 et a conclu la transaction avec un vainqueur de service lors du prochain match, marquant cinq matchs consécutifs et atteignant une autre étape dans ce qui avait déjà été une excellente saison pour lui.

La deuxième victoire notable de Jannik a également été remportée par la foule partisane, cette fois lors des finales Next Gen à Milan où il est devenu le troisième champion de cette épreuve après Hyeon Chung et Stefanos Tsitsipas.

Dans le match pour le titre, Jannik a renversé la tête de série et le finaliste de l’année dernière, Alex de Minaur 4-2, 4-1, 4-2 en 64 minutes rapides, laissant le rival du top 20 loin derrière et se tenant debout devant la maison les fans qui l’ont porté au-dessus.

Produisant une prise de vue incroyable qui n’a laissé l’Australien sans réponse, un adolescent a tiré 16 gagnants et des erreurs non forcées, gardant les points sur sa raquette et réduisant de Minaur à seulement sept gagnants et dix erreurs non forcées, surclassant complètement l’adversaire qui a remporté les quatre victoires avant la choc des titres.

Jannik a détruit Alex dans les échanges les plus courts jusqu’à quatre coups, frappant un vainqueur de service dans 30% de tous les points derrière le tir initial et se tenant juste derrière l’Australien dans les rallyes les plus avancés pour sceller l’affaire en un rien de temps.

L’Italien a fait la différence avec le deuxième service et aussi dans les moments charnières qui lui ont donné l’avantage, repoussant les neuf chances de pause et offrant une pause dans chaque set pour se retrouver au-dessus du sommet en sets consécutifs et avec le trophée dans ses mains. .

Les deux joueurs ont repoussé deux occasions de pause dans les premiers matchs de la rencontre et c’est Sinner qui a accordé une pause à l’amour dans le sixième match pour un 4-2 après 22 minutes. L’Italien a dû jouer contre pas moins de sept chances de pause dans le set numéro deux, les repoussant tous avec des frappes audacieuses et assurant une pause amoureuse dans le deuxième match qui l’a envoyé plus loin devant.

Servant à 3-1, Sinner a fustigé deux gagnants pour effacer deux chances de pause, bouclant le set et ayant l’air bien de sceller l’affaire dans le suivant après une nouvelle injection d’élan. Jannik a à peine perdu un point au service dans le troisième set et Alex n’a pas réussi à répéter ces chiffres, se brisant au cours du troisième match et permettant à son adversaire de décrocher la victoire avec trois gagnants au sixième match.