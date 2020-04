Jannik Sinner demande à Roger Federer de jouer jusqu’à l’année prochaine pour le match de Wimbledon

Le joueur de tennis italien en pleine ascension, Jannik Sinner, dit espérer que la légende suisse Roger Federer jouera un an de plus car il veut jouer le 20 fois champion du Grand Chelem à Wimbledon avant la retraite de Federer. S’adressant à la Gazzetta dello Sport, Sinnner a déclaré: “Battre Federer à Wimbledon a toujours été l’un de mes rêves.

Cependant, j’espère pouvoir jouer un jour sur le Court Central, je n’ai pas encore découvert ma valeur sur l’herbe. J’envoie un message à Roger: “Joue une autre année, alors peut-être que notre match n’est reporté que de douze mois.” Le pécheur de 18 ans dit aussi qu’il aimerait avoir la personnalité de Rafael Nadal.

“Je me suis entraîné avec lui à Melbourne et cela m’a impressionné de voir comment il tient le terrain. J’aimerais avoir sa personnalité. Jouer immédiatement à ces niveaux est certainement la route la plus difficile. Au tennis, on peut passer de la victoire d’un tournoi à la défaite de trois premiers tours d’affilée.

Alors maintenant, le but est la continuité des résultats, l’application quotidienne et l’amélioration de tous les clichés. Mais l’ennemi principal d’un joueur de tennis est la hâte. Piatti sait que je suis ambitieux et exigeant, mais il demande de la patience. Et je serai patient.

“Le numéro 73 mondial affirme qu’il essaie de rester actif pendant la période de quarantaine et en suivant le programme d’entraînement quotidien proposé par l’entraîneur Riccardo Piatti:” Travail à sec, mobilité latérale et renforcement des jambes et des bras. “

Je ne touche la raquette que trois ou quatre fois par semaine. Je ne me déplace sans ballon que dans la zone commune de l’immeuble depuis la fermeture du Country Club. Je regarde de nombreuses séries télévisées sur l’ordinateur et je fais des tournois en ligne sur la Playstation avec mes amis.

Et bien sûr, beaucoup d’appels téléphoniques avec mes parents. Désormais, la priorité n’est plus de revenir sur le terrain, mais de sortir de l’urgence. Le retour sera très excitant. Nous aurons tous tellement d’adrénaline que nous ne voudrons pas abandonner un seul coup, à la fois les gars plus âgés et les plus jeunes.

Ce sera une bataille et j’aime les batailles. “L’Italien dit aussi qu’il n’a aucun problème à jouer l’US Open et le French Open dos à dos si cela devait se produire.” J’ai 18 ans. Je veux jouer. Et plus je joue, plus je l’apprécie “Ensuite, si je devais choisir un tournoi de slam dans lequel je pense que je peux arriver à la fin, je dirais l’US Open.”