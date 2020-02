Jannik Sinner est prêt pour la Coupe Davis

Le capitaine de la Coupe Davis en Italie, Corrado Barazzutti, a déclaré que la star montante du tennis italien, Jannik Sinner, avait la bonne mentalité pour jouer à un niveau élevé et pourrait être appelée à jouer pour l’Italie en Coupe Davis, mais a refusé de confirmer la sélection finale de l’équipe tout en parlant au journal. La Nuova Sardegna.

Barazzutti dit: “Je ne peux pas annoncer les noms des joueurs appelés, je dois d’abord leur dire les joueurs et ensuite les médias. Il me semble que c’est la bonne façon. Cependant, je peux vous dire que Jannik Sinner a un intérêt profil et qu’il a la bonne mentalité pour pouvoir jouer à des niveaux élevés et le prouve.

Avec Sonego et Berrettini, il représente les grands espoirs de notre tennis “L’Italie affronte la Corée du Sud en match de qualification de la Coupe Davis les 6 et 7 mars à Cagliari, le vainqueur se qualifiant pour les finales des groupes mondiaux de la Coupe Davis à Madrid à la fin de cette année.

“La Corée du Sud est un adversaire à ne pas sous-estimer et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Dans le sport, rien n’est simple. Bien sûr, nous espérons gagner la Coupe Davis aussi parce que c’est une émotion fantastique que j’ai eu le plaisir de ressentir en tant que joueur .

À Cagliari, je sais qu’il y aura beaucoup de gens qui nous encourageront et ils nous aideront dans nos efforts. “. Barazzutti dit également qu’il préfère l’ancien format de la Coupe Davis et que le meilleur des trois sets a fait perdre à la compétition son charme.