Jannik Sinner fait la différence entre Roger Federer et Rafael Nadal

Un débutant de 18 ans, Jannik Sinner, prend un excellent départ lors des débuts de l’Open d’Australie, battant Max Purcell 7-6, 6-2, 6-4 en deux heures et 19 minutes. Comme beaucoup d’autres joueurs, Jannik a eu besoin de deux jours pour terminer la rencontre du premier tour, devant jouer quelques matchs mardi après que la pluie ait tourmenté l’action lundi.

L’Italien a prévalu dans un premier set serré et a marqué cinq pauses au total pour contrôler le rythme dans les sets deux et trois et se précipiter au deuxième tour où il affrontera Marton Fucsovics qui a évincé Denis Shapovalov. Jannik a eu l’occasion de s’entraîner avec Roger Federer et Rafael Nadal ici à Melbourne, rassemblant de l’expérience et apprenant de deux légendes.

“C’est une très belle expérience pour moi, de jouer pour la première fois à l’Open d’Australie et la deuxième aux Majors au général dans les tableaux principaux. J’ai bien joué au premier tour et j’espère que je peux continuer. Je peux apprendre beaucoup de pratiquer avec Rafael Nadal et Roger Federer.

Roger est toujours détendu, frappant le ballon à plat; d’un autre côté, Rafa est très intense sur le terrain d’entraînement, nous avons aussi frappé beaucoup de balles. C’était la première fois que je pratiquais avec Nadal et la troisième avec Federer; J’espère partager à nouveau la cour avec eux bientôt.

Notre objectif est de disputer environ 65 à 70 matchs en 2020 et d’améliorer continuellement les choses. Le classement n’est pas si important pour le moment, j’ai une grande équipe autour de moi et nous nous concentrons sur les améliorations. Être skieur m’a aidé à avoir un meilleur équilibre et un meilleur rythme sur le ballon; ce sont deux choses principales que j’ai réussi à ajouter à mon tennis de l’autre sport. ”