Jannik Sinner: “J’ai beaucoup appris de l’entraînement avec Nadal, Federer ou Zverev”

Le joueur de tennis italien Jannik Sinner Il a avoué aux médias lors de la Journée des médias qu’il n’avait pas connu le début de l’année auquel il s’attendait en matière de matchs, déclarant qu’il arrive à l’Open d’Australie avec peu de rythme compétitif: “La saison n’a pas commencé comme je le souhaitais. Je n’ai pas joué tant de matchs avant l’Open d’Australie, donc ça ne sera pas facile pour moi. Néanmoins, je pense que nous nous sommes très bien entraînés et ces derniers jours, je me suis entraîné avec des joueurs comme Nadal, Federer ou Zverev, du J’ai beaucoup appris. Au fil des jours, je me sens mieux sur la piste et j’ai déjà hâte de faire mes débuts “, a déclaré le champion de la prochaine génération des finales ATP.

