Jannik Sinner lance le #SinnerPizzaChallenge sur Instagram

“Pendant que nous sommes tous à la maison, je pensais que le moment était venu de lancer un petit défi de dons pour notre pays. Moi-même et mon agence de gestion @starwingsports allons faire don de fournitures médicales essentielles pour aider l’Italie à traverser cette période difficile en raison de COVID -19.

Chaque photo que vous téléchargez d’un sosie de pizza de moi-même ou de toute figure italienne du passé ou du présent, nous ferons un don de 10 €. Téléchargez une photo de votre pizza maison en utilisant #SinnerPizzaChallenge pour sensibiliser et, espérons-le, inspirer les autres à faire un don comme ils le peuvent afin pour nous aider tous à traverser cela.

Ps si vous souhaitez faire un don aussi n’hésitez pas à le faire en utilisant le lien dans ma bio. Il est important que nous restions unis en ces temps difficiles, j’ai hâte de voir vos photos! “Ainsi, le jeune italien Jannik Sinner a annoncé le lancement d’une campagne de solidarité, via son compte Instagram, pour aider son pays, l’Italie, dans la lutte contre le coronavirus, qui a touché ces 86 semaines plus de 86 498 personnes, tuant plus de 9 134 en Italie.

Dont près de 1 000 le vendredi 27 mars 2020. L’Italie a actuellement le plus grand nombre de décès dans le monde en raison de Covid-19 avec un taux de mortalité de plus de 10%, et elle a besoin de fournitures médicales et de matériel hospitalier pour aider à isoler le virus dès que possible que possible.

Professionnellement, Sinner rêve de remporter l’US Open: “J’aimerais gagner à New York et battre Roger Federer à Wimbledon.”

Mentre siamo tutti a casa in isolamento, ho pensato che potesse essere il momento giusto per lanciare una piccola sfida di donazione per il nostro paese 🇮🇹 Io e la mia agenzia di gestione @starwingsports doneremo forniture mediche di vitale importanza per aiutare L’Italia in questo momento difficile a causa di COVID -19.

Ogni foto che caricherete di un sosia di Pizza di me stesso o di una figura italiana del passato o del presente, doneremo 10 €. Carica una foto della tua pizza fatta in casa usando #SinnerPizzaChallenge per sensibilizzare e spero ispirare gli altri a donare come possono per aiutarci tutti a superare questo.

Ps se desideri partecipare anche tu alla donazione sentiti libero di farlo usando il link in bio. È importante rimanere uniti in questi momenti di bisogno ❤️ Non vedo l’ora di vedere le tue foto! – Alors que nous sommes tous à la maison, je pensais que le moment était venu de lancer un petit défi de dons pour notre pays 🇮🇹 Moi-même et mon agence de gestion @starwingsports allons faire don de fournitures médicales essentielles pour aider l’Italie à traverser cette période difficile en raison de COVID19.

Chaque photo que vous téléchargez d’un sosie de pizza de moi-même ou de toute figure italienne du passé ou du présent, nous donnerons 10 €. Téléchargez une photo de votre pizza maison en utilisant #SinnerPizzaChallenge pour sensibiliser et, espérons-le, inspirer les autres à faire des dons comme ils le peuvent afin de nous aider tous à traverser cette épreuve.

Ps si vous souhaitez faire un don aussi n’hésitez pas à le faire en utilisant le lien dans ma bio. Il est important que nous restions unis en ces temps difficiles ❤️ J’ai hâte de voir vos photos! #ForItaly #LetsStickTogether #StaySafe #VivaItalia #TannisAtHome @atptour

Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) dans les données: 25 mars 2020 alle ore 5:25 PDT