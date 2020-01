Jannik Sinner: “Mon objectif n’est autre que de jouer mieux semaine après semaine”

Le joueur de tennis italien Jannik Sinner Il est l’un des joueurs de mode de la scène tennis. Malgré son jeune âge, il n’a peur de rien et il sait déjà ce que c’est que de gagner des matchs du Grand Chelem à 18 ans: “Ce fut un match un peu compliqué pour moi, mais je suis heureux de pouvoir ajouter ma première victoire en Australie Je me suis entraîné très dur ces derniers jours afin d’atteindre ce tournoi dans les meilleures sensations possibles. Malgré avoir suspendu le match hier, je suis parti aujourd’hui aussi concentré qu’hier et cela m’a aidé à gagner en trois sets ” , Sinner a déclaré qu’il avouait ne pas se soucier du classement ATP pour le moment: “Mon objectif n’est autre que de jouer mieux semaine après semaine. Si j’obtiens cela, les victoires viendront et donc mon classement augmentera. Je ne pense pas beaucoup à mon classement, car je suis encore jeune et ma marge de progression est très grande. Je veux me concentrer davantage sur mes matchs. “

.