Jannik Sinner ne démarre pas en 2020

La saison 2019 s’est terminée de manière spectaculaire, avec des chiffres qui nous invitaient à penser qu’en 2020, nous la verrions exploser de manière spectaculaire. Cependant, la progression de Jannik Sinner Il s’est effondré au cours de ces premières semaines du calendrier, ajoutant une victoire aux quatre tournois qu’il a disputés jusqu’à présent. L’Italien a commencé à jouer Bendigo Challenger, a ensuite contesté la Auckland ATP 250, il est parti concourir dans le Open d’Australie et ce mardi a débuté avec la défaite dans la ATP 250 de Montpellier, où il a été dépassé par Mikael Ymer (6-3, 6-4). Fait intéressant, seulement à Melbourne a réussi à ajouter un triomphe, le rendez-vous le plus compliqué. Nous verrons si le jeune de 18 ans est en mesure d’obtenir tout ce talent avant ou s’il paiera plus de temps la pression que de nombreuses voix ont commencé à exercer sur lui ces derniers mois.

.