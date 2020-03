Jannik Sinner, pur diamant brut

Quand un jeune joueur de tennis gagne en confiance et voit comment le travail qu’il accomplit depuis des années commence à porter ses fruits, c’est définitif. Cela arrive à l’italien Jannik Sinner, qui a été une plantation patiente et efficace, et qui récolte maintenant fièrement les fruits de ce travail. Avec un modèle de jeu très visible pour tous les amateurs de ce sport, Sinner affiche une intelligence sublime sur le terrain, ce qui l’a aidé à tenir tête à de nombreux joueurs sur le circuit, battant même des joueurs de tennis de la stature de David Goffin, Alex de Miñaur ou Gael Monfils.

En 2020, Sinner souffre beaucoup pour rester dans la pommade. Son niveau a un peu baissé, et bien qu’il ait un bagage de quatre victoires et sept défaites, il parvient toujours à rester entre 70 et 80 dans le classement. Au retour du tennis, il cherchera à ajouter des points et de la confiance qui le relanceront dans le classement et lui feront terminer l’année avec bon goût en bouche. Nous verrons comment les événements se dérouleront.

Goran Ivanisevic voit Jannik Sinner comme l’avenir numéro un mondial: “Je n’ai aucun doute que Sinner est l’avenir du tennis mondial. Il sera sans aucun doute un top 5 et peut-être à un moment donné un leader du tennis mondial. Il est impossible de dire quand il n’est pas le seul jeune joueur avec des caractéristiques de ce type. Nous ne pouvons pas oublier qu’il n’a que 18 ans et grandit extrêmement vite. Il a déjà gagné des joueurs confirmés sur le circuit et est même allé jusqu’à jouer des demi-finales dans un tournoi “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par la chaîne ATP sur YouTube.

Thomas Enqvist voit des similitudes entre Sinner et Tsitsipas: “La grande majorité des jeunes joueurs de tennis mettent beaucoup de temps à s’établir sur le circuit, mais il y en a toujours quelques-uns qui parviennent à le faire efficacement. Je pense que Sinner est l’un d’entre eux et a eu un impact très similaire à celui de Tsitsipas. au 73e rang mondial, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’augmente. Je pense qu’il est prêt à faire le grand pas à tout moment. “

Juan Carlos Ferrero estime que le rôle de Riccardo Piatti a été l’une des clés: “Tout le monde connaît déjà l’excellent travail que Piatti a avec de nombreux joueurs de tennis. Il a travaillé avec des gens comme Novak Djokovic, Milos Raonic ou Maria Sharapova. Il est presque certain qu’avec Sinner, il fera également un travail magnifique. C’est une question de temps avant que Sinner réussisse. faire un saut qualitatif dans votre tennis et être en mesure de lutter pour de grandes choses dans le tennis “, a-t-il conclu.

