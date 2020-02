Jannik Sinner rejoint Roger Federer dans la famille Rolex Tennis

Devenue chronométreur officiel des championnats de Wimbledon en 1978, Rolex est impliquée dans le monde du tennis depuis plus de quatre décennies, soutenant les tournois, les joueurs et les organisations les plus prestigieux de la planète.

En coopération avec l’Open d’Australie et l’US Open (depuis 2018), Rolex a remplacé Longines en tant que chronométreur officiel de Roland Garros, “complétant” les quatre Majors et travaillant avec d’autres événements notables comme le Rolex Shanghai Masters, la Laver Cup, le Rolex Monte Carlo Masters, les finales ATP, Indian Wells, les finales de la Coupe Davis et autres.

Stefanos Tsitsipas, Jo-Wilfried Tsonga, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Milos Raonic, Kyle Edmund et Juan Martin del Potro sont parmi les joueurs les plus en vue de la marque Rolex, avec le champion de la Major Roger Federer, 20 fois champion qui a été leur plus athlète reconnu depuis des années.

Une Italienne de 18 ans, Jannik Sinner, est la dernière star du tennis à embrasser et à diffuser le nom de Rolex, à signer un accord et à devenir l’ambassadeur mondial. Classé 75e, Jannik est le plus jeune joueur du top 300, embrassant une course révolutionnaire en 2019 où il a gagné près de 500 places sur la liste ATP pour devenir le cinquième joueur U18 dans le top 100 de fin d’année après Rafael Nadal, Novak Djokovic , Andy Murray et Denis Shapovalov.

Né dans un village des Dolomites, Jannik était un skieur prometteur avant de choisir le tennis comme sport principal, faisant ses débuts professionnels en 2018 lorsqu’il a atteint la première finale des Futures. Après un lent démarrage de 2019 en Tunisie, un grand jeune qui travaille avec Riccardo Piatti et Andrea Volpini a accédé à la demi-finale de l’Aktobe Futures avant de rentrer chez lui à Bergame, remportant la première couronne Challenger sur le court rapide après avoir perdu seulement 14 matchs des trois dernières rencontres!

C’était la première couronne Challenger de la génération 2001 et Jannik ne s’est pas arrêté là, conquérant le trophée à Trento Futures la semaine suivante pour conclure la quinzaine entière. Après un repos bien mérité, Sinner est allé à Santa Margherita Di Pula et a remporté un autre titre des Futures, cette fois sur terre battue, remportant 16 victoires consécutives avant de marquer la première victoire ATP à Budapest fin avril en qualificatif.

Jannik était également le finaliste du solide Challenger à Ostrava, assurant de nouveaux progrès dans le classement avant le Masters 1000 à domicile où il est devenu le premier joueur de sa génération avec une victoire à ce niveau, évinçant Steve Johnson dans un troisième set serré. pour un autre jalon.

Sinner a gagné une place au tableau principal à Lyon et à s-Hertogenbosch, accumulant plus d’expérience sur le circuit ATP avant le swing nord-américain sur terrain dur qui l’a vu gagner Lexington Challenger et se qualifier pour le tableau principal à l’US Open, perdant contre Stan Wawrinka en quatre sets.

Demi-finaliste de l’épreuve ATP 250 à Anvers, l’Italien a décroché le top 100 pour la première fois après une victoire à l’ATP 500 à Vienne, remportant un autre exploit pour sa génération et prenant de l’ampleur avant les finales Next Gen en Milan.

Jannik était le joueur à battre devant les supporters locaux, dominant le peloton malgré le fait qu’il était le plus jeune concurrent et battant Alex de Minaur dans le match pour le titre afin de confirmer le statut de la prochaine star. Une semaine plus tard, Sinner a conclu la saison à Ortisei, offrant une autre performance de haute qualité sur un court intérieur pour célébrer le troisième titre Challenger de la saison, devenant le plus jeune joueur à y parvenir depuis Richard Gasquet.

Le jeune italien a remporté trois matchs sur le Tour jusqu’à présent en 2020, délivrant le premier triomphe majeur à Melbourne et se qualifiant pour le quart de finale à Rotterdam, obtenant de nombreux résultats plus notables le reste de l’année.