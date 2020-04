Jannik Sinner rêve de battre Federer à Wimbledon en 2021

C’est l’un des pays où se déroulent le plus de tournois et le lieu où se trouvent de nombreuses académies de formation dans le monde, ainsi que les professionnels du tennis les plus célèbres. Le tennis sans l’Italie ne se conçoit pas, et c’est qu’après de gros investissements dans le sport de base du pays italien, il semble que nous vivons l’un des meilleurs moments de ce sport. Avec de nombreux joueurs dans le top 100, il semble que le tennis en Italie ait de la chance. L’une des jeunes promesses est Jannik Sinner, Joueuse de tennis de 18 ans appelée à se battre pour de grandes choses dans un avenir pas trop lointain.

Comment se déroule le confinement à domicile?: “Je travaille très dur à la maison pour renforcer mes bras et mes jambes, car le Monte Carlo Country Club est actuellement fermé. Je passe mon temps libre à regarder de nombreuses séries télévisées ou à jouer à des tournois PlayStation en ligne avec mes amis. Je fais aussi de nombreux appels Au téléphone avec mes parents, qui sont également confinés en Italie. En ce moment, la priorité n’est pas au tennis, mais à la lutte contre le coronavirus. Quand le tennis reviendra, ce sera très excitant. Tout le monde aura plus d’adrénaline et voudra donner le meilleur de lui-même revenir de la meilleure façon possible “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par UbiTennis.

Challenge lancé il y a une semaine avec les pizzas: “Pendant que nous sommes enfermés à la maison, j’ai pensé à une façon amusante de lancer un petit défi pour gagner un peu d’argent pour lutter contre le coronavirus dans mon pays. Mon agence d’administration et moi allons faire un don de fournitures médicales pour aider l’Italie. Chaque photo qu’ils proviennent d’une pizza avec mon visage ou avec une figure italienne du passé ou du présent, nous donnerons dix euros. Vous devez télécharger une photo avec une pizza maison en utilisant le hashtag #SinnerPizzaChallenge pour sensibiliser et, espérons-le, inspirer les autres à faire un don en tant que pour essayer de surmonter cela le plus rapidement possible. Il est très important que nous restions ensemble en ces temps de besoin. “

Quels sont les principaux rêves de Jannik Sinner?: “J’ai 18 ans et je veux vraiment participer à nouveau. J’adorerais pouvoir gagner l’US Open, mais sans aucun doute mon grand rêve serait de gagner Roger Federer à Wimbledon. J’espère que Roger pourra jouer un an de plus et que nous sommes d’accord sur la table pour 2021. J’aimerais aussi jouer contre Nadal. Je me suis déjà entraîné avec lui à Melbourne et ce fut une expérience incroyable. J’aimerais avoir la personnalité de l’espagnol. Le principal ennemi du tennis est la hâte. Mon entraîneur Riccardo Piatti sait que je suis ambitieux, mais il me demande d’être patient et je ferai de même “, a-t-il conclu.

