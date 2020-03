Jannik Sinner révèle son major préféré, choisissant Roger Federer et Nick Kyrgios comme ..

Jannik Sinner a été l’un des jeunes à surveiller en 2019, faisant des progrès impressionnants dans le classement et terminant l’année en tant que plus jeune joueur du top 100. Un Italien de 18 ans a franchi de nombreux jalons pour 2001 et est devenu le cinquième joueur U18 dans le top 80 de fin d’année depuis 2000 après Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Denis Shapovalov.

Né dans un village des Dolomites dans le nord de l’Italie, Jannik était un skieur prometteur avant de décider de se rendre à l’académie de Riccardo Piatti à l’âge de 12 ans, faisant ses débuts professionnels en 2018 et atteignant la première finale Futures cette année-là.

Après un lent démarrage de 2019, le jeune a conquis la première couronne Challenger sur le court court intérieur de Bergame, perdant seulement 14 matchs lors des trois dernières rencontres et montrant ses compétences de la meilleure façon possible! C’était la première couronne Challenger pour la génération 2001, mais Jannik ne s’est pas arrêté là, soulevant le trophée à Trento Futures la semaine suivante pour prolonger la séquence de victoires.

Après un repos bien mérité, Sinner est allé à Santa Margherita Di Pula et a remporté un autre titre des Futures sur terre battue, remportant 16 victoires consécutives avant de marquer la première victoire ATP à Budapest fin avril en qualificatif.

À Rome, la star à venir a remporté la première victoire du Masters 1000 de sa génération sur Steve Johnson, remportant un autre titre Challenger à Lexington deux mois plus tard et se qualifiant pour l’US Open, perdant contre Stan Wawrinka en quatre sets.

Jannik a assuré la place dans le top-100 après la demi-finale à Anvers et une victoire à Vienne, se renforçant avant les finales Next Gen à Milan où il a évincé les rivaux les mieux classés pour devenir le troisième champion de cette épreuve après Hyeon Chung et Stefanos Tsitsipas.

Une semaine plus tard, Sinner a terminé la saison à Ortisei, produisant un autre tour stellaire sur un court intérieur pour célébrer le troisième titre Challenger de la saison et réserver la place dans le top 80. En attendant de continuer la saison en cours qui l’a vu remporter trois matchs ATP, Jannik a trouvé du temps pour une session de questions / réponses sur Instagram, répondant aux questions de ses fans du monde entier.

Il a choisi Roger Federer comme son idole tout en grandissant et le revers comme son coup préféré. L’US Open est le Major idéal de Sinner, Frances Tiafoe le partenaire de double le plus désiré et la pizza le plat bien-aimé. Interrogé sur les meilleurs tweeners du Tour, Jannik a choisi Roger Federer et Nick Kyrgios.