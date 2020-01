“ Jannik Sinner se classera parmi les 10 premiers dans quelques années ”

En choisissant le tennis plutôt que le ski, Sinner a commencé à jouer des tournois professionnels en 2018, atteignant la finale de Futures et fixant des objectifs plus élevés en 2019 malgré son classement en dehors du top 500 en février. Entré dans le Bergamo Challenger sur la surface intérieure rapide, Jannik a remporté le premier titre à ce niveau pour lui-même et la génération 2001, restant sur la voie gagnante et conquérant deux Futures après cela pour 16 victoires consécutives, toujours à l’âge de 17 ans!

La première victoire ATP est survenue peu de temps après à Budapest, atteignant une autre finale Challenger et devenant le premier joueur de sa génération avec le triomphe du Masters 1000 après avoir battu Steve Johnson à domicile à Rome. À la fin de l’année, Jannik a levé le trophée dans Lexington Challenger, se qualifiant pour le tableau principal à l’US Open et concluant l’accord avec la demi-finale à Anvers et deux titres aux Next Gen Finals et Ortisei Challenger pour se retrouver dans le top 80.

Au total, Jannik est devenu le plus jeune joueur avec trois titres Challenger en une saison depuis Richard Gasquet et l’un des cinq concurrents U18 dans le top 80 de fin d’année depuis 2000, rejoignant Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Denis Shapovalov sur la liste exclusive .

Avec une pression beaucoup plus grande sur son dos, Jannik a commencé la nouvelle saison avec deux défaites précoces, espérant une meilleure course à ses débuts à Melbourne, face à un qualificatif au premier tour avant l’éventuel affrontement avec Denis Shapovalov.

Le septuple champion de la Major John McEnroe a imaginé ce qu’il a vu de Sinner jusqu’à présent, louant les capacités du jeune italien et le voyant dans le top-10 dans quelques années. “Jannik est l’un des enfants les plus talentueux que j’ai vus au cours des dix dernières années”, a déclaré McEnroe.

“Il va être un peu chassé et les gens vont creuser un peu plus et ne veulent pas perdre contre un jeune de 18 ans. Il devra y faire face dans les prochains mois. Je soupçonne, dans un dans quelques années, vous allez le voir dans le top 10, lui donner deux ou trois saisons.

Jannik semble physiquement très doué. Avec de nombreux autres fans de tennis et joueurs de tennis, je l’ai observé de loin et j’ai compris que ce type est un talent rare. ”