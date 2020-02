Jannik Sinner surprend Daniil Medvedev … mais juste pour un set

Daniil Medvedev, tête de série, n’a pas encore été en mesure de retrouver sa forme de l’année dernière, une qui a réussi à l’amener à six finales consécutives, dont l’US Open. Le Russe a subi une perte de quatrième ronde face à Stan Wawrinka à l’Open d’Australie et a connu un début encore plus difficile pour le circuit intérieur européen.

Après une défaite au premier tour face au Vasek Pospisil à Rotterdam, Medvedev est venu à Marseille et a dû faire face à un tirage très difficile dès le départ. Obtenir un laissez-passer au premier tour signifiait qu’il obtiendrait un adversaire qui avait déjà joué un match sur les courts du Palais des Sports à Marseille. Une information encore pire était que cet adversaire serait le prodige italien de 18 ans, Jannik Sinner.

Le tout début du match a montré que Medvedev manquait de rythme de match. Sinner a montré un tennis intrépide et agressif et l’a soutenu avec une profondeur et une cohérence folles dès le départ. Les rassemblements plus longs, censés fonctionner en faveur de Medvedev, se sont presque tous soldés par des erreurs russes.

Même le monde non. 5 lui-même n’avait aucun mot positif à dire sur sa performance au premier tour. “Je ne pouvais pas rentrer dans le camp”, a déclaré Medvedev après le match. Le comportement du Russe était étonnamment calme compte tenu des circonstances, même lorsqu’un de ses services a été déclaré coupable.

Se réveiller à l’heure

Mais au fur et à mesure que le match avançait, Medvedev se faisait lentement une idée des conditions et du ballon lourd de Sinner. “Dans les deux sets qui ont suivi, j’ai très bien joué, alors que mon adversaire a baissé son niveau”, a déclaré le Russe qui est sorti vainqueur 1-6 6-1 6-2 dans une affaire qui n’a duré que 79 minutes.

Les échanges croisés entre les revers qui apportaient à Sinner une tonne de points dans le premier set provoquaient maintenant sa disparition. Incapable de frapper son adversaire, le jeune est devenu de plus en plus frustré. Medvedev défendait soudainement tout ce que Sinner lui jetait et piquait également l’adversaire avec ses coups de fond pulvérisés.

Le prochain adversaire du Russe sera Gilles Simon, un joueur qu’il a lui aussi perdu lors des deux rencontres. Ils sont tous deux venus avant l’ascension de Medvedev au sommet du jeu, mais le Français pourrait être un adversaire très troublant pour Medvedev. L’un des rares à pouvoir égaler sa cohérence, Simon aura un plan de jeu complètement différent de Sinner et tentera de forcer Medvedev à jouer son jeu.

