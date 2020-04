Jarry a défendu son innocence contre la sanction pour dopage

Connu la sanction de 11 mois pour dopage, Nicolas Jarry Il a confirmé dans «La Tercera» que c’était un accord entre les parties qui l’empêchait de devoir être jugé. Le joueur de tennis chilien accepte la sanction mais pas sa culpabilité pour dopage, arguant de ne pas avoir triché et pointant vers la malchance et la contamination croisée des pilules.

Jarry prouve son innocence quant à la volonté de tricher. “Les gens doivent me croire parce que ce sont des faits clairs et prouvés par le même organisme qui a dit que j’ai triché, quelque chose qui ne s’est jamais produit. Ce n’était pas de chance, en raison d’une contamination croisée des pilules. Vous devez connaître le type de substance et la quantité Ils ont trouvé dans mon corps. Et je n’ai pas triché parce que les montants étaient insuffisants, je ne pense pas qu’ils prendraient effet. D’après ce que mon avocat a dit, c’est comme une boule de sel dans une piscine olympique. Aussi trois jours avant mon positif, j’ai passé un autre contrôle et je n’ai pas testé positif. De toute évidence, ce sont ces pilules. “

Reconnaissez que vous acceptez la pire sanction, pas la culpabilité. “Non, je n’accepte pas ma culpabilité pour dopage. J’accepte la sanction qui m’a été imposée. Et dans la sanction, il est dit que je n’ai jamais dopé ou essayé de tricher. La sanction est comme ça parce qu’il y a des règles qui établissent que je suis responsable de tout tout ce qui est dans mon corps. Et oui, malheureusement, les choses sont comme ça. Il faut être parfait. Mais la perfection n’existe pas. “

La tricherie va à l’encontre de vos valeurs. “Ce qui est le plus endommagé, c’est la réputation. Je suis totalement contre la tricherie. Je n’ai pas profité de ma vie. J’essaie toujours de faire du fair-play, c’est quelque chose que mon grand-père m’a inculqué depuis l’enfance. La tricherie ne vous mène nulle part Alors oui ou oui, c’est la réputation qui est la plus atteinte. Ensuite, la sanction fait partie de l’organe responsable, qui croit que j’ai fait quelque chose qui doit entraîner une sanction de 11 mois. Et laisser un joueur de tennis 11 mois sans pouvoir travailler , lui disant qu’il a fait quelque chose de mal alors que je n’ai rien fait de mal. “

Nico confirme l’accord privé pour éviter le procès. “Oui, c’est un accord parce qu’il est parlé entre les parties. Il n’y a pas de tribunal entre les deux. Je l’ai accepté parce que dans les circonstances actuelles, il y a beaucoup d’incertitude. On ne sait pas ce qui peut arriver et aussi tout est arrêté en ce moment. Mais onze Les mois, c’est long pour quelqu’un qui ne voulait pas tricher et qui n’a même pas triché. Qui n’en a pas profité. La contamination était négligeable. Et oui, pour ceux qui veulent tricher, la punition devrait être exemplaire et plus lourde. Mais c’est ainsi que les règles sont. “

La nouvelle, une carafe d’eau froide dans votre quotidien. “Le monde vous tombe dessus dans un instant. Le piège est contre mes valeurs. Je me fâche quand quelqu’un essaie d’être intelligent. Le tennis est le sport blanc, le plus éduqué, et être accusé de tricherie est très foutu. Quand j’ai entendu les nouvelles, je ne pouvais pas y croire. J’ai commencé à pleurer. “

.