Jason Jung, découvrant le tournoi de New York à la révélation

Il n’est jamais trop tard si le bonheur est bon. Jason Jung Il vit le meilleur moment de sa carrière à 30 ans. Ce joueur du Taipei chinois, dont le classement actuel est de 130 dans le monde et devenu 114 en 2018, cherche son entrée dans le top 100, ce qui a été beaucoup clarifié grâce à sa grande performance dans le ATP 250 Open de New York 2020. Il a passé la phase précédente, gagné des rivaux de l’entité de Kevin Anderson et Cameron Norrie et rencontre maintenant Reilly Opelka en quart de finale. “J’ai beaucoup renforcé mes jambes. J’ai cherché des experts en physique du bas du corps parce que je sentais que les années précédentes je n’avais pas de force dans les longs matchs. J’ai appris à vivre avec l’effort et à mieux gérer les moments de pointe de chaque match”, a-t-il déclaré.

.