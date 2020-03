«J’attrapais Rafael Nadal avant cette dernière blessure»

Fin janvier, un ancien no. 3 et le champion de l’US Open Juan Martin del Potro ont dû subir une autre opération du genou droit à Miami, reportant son retour avant qu’un coronavirus n’arrête toute la saison de tennis. L’Argentin s’est fracturé la rotule droite contre Borna Coric à Shanghai 2018, revenant à Delray Beach en février prochain et jouant seulement cinq tournois et 12 matchs avant de subir la même blessure en battant Denis Shapovalov à Queen’s.

Juan Martin a été opéré à Barcelone quelques jours plus tard, dans l’espoir de reprendre l’entraînement le plus tôt possible et de commencer par quelques préparatifs légers sur et hors du terrain à la fin de l’été. Pourtant, les choses n’ont pas fonctionné jusqu’à présent, ressentant une douleur constante au genou et devant sauter l’Open d’Australie pour la cinquième fois au cours des six dernières années avant cette dernière opération.

Del Potro était en direct sur Instagram dimanche soir, parlant de tous les revers de ces dernières années et de son désir de faire un autre retour malgré toute la malchance et les problèmes. Après avoir abandonné le top 1000 en février 2016, l’Argentine a entrepris un voyage stellaire vers le sommet, combinant quelques années en bonne santé et remportant le premier trophée Masters 1000 à Indian Wells 2018, devenant le numéro un mondial.

3 en août avant de subir deux blessures au genou identiques qui ont encore une fois interrompu sa progression. “Comme tout le monde le sait, j’ai été victime de blessures tout au long de ma carrière. La dernière est arrivée lorsque j’étais récemment dans le top-5, me sentant bien sur le terrain et essayant d’attraper Rafael Nadal.

Je veux vraiment continuer à jouer mais en réalité, c’est difficile pour moi de continuer. Les médecins m’ont toujours encouragé à pouvoir à nouveau concourir à un niveau élevé à l’avenir, mais cela devient très difficile lorsque vous ne voyez pas de progrès évidents après plusieurs jours qui se sont écoulés.

J’ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma carrière et la situation actuelle est très compliquée. Quand j’ai eu cette blessure au poignet, c’était une vraie lutte; Je ne pouvais pas frapper un revers avec les deux mains. Tout allait bien mieux après les Jeux olympiques de Rio jusqu’à cette dernière blessure au genou. ”