“J’aurais aimé pouvoir venir ici plus souvent” – Roger Federer Emotional avant la tournée sud-africaine

La star suisse Roger Federer est prête à participer à une méga rencontre avec Rafael Nadal au Cap. Les bénéfices de l’événement seront reversés à la Fondation Roger Federer.

Par conséquent, cela implique des célébrités comme Trevor Noah et Bill Gates qui feront équipe avec Rafael Nadal et Federer respectivement avant que les deux stars ne se heurtent en compétition en simple.

Fait intéressant, le lieu revêt une importance particulière dans le cœur de Roger à cause de sa mère, Lynette. Sa mère est sud-africaine et Roger avait l’habitude de visiter l’endroit pendant ses vacances.

Qu’a dit Roger Federer?

Federer était ravi de jouer enfin en Afrique du Sud. Ce n’est pas une mince affaire car une foule de 50 000 personnes fera le plein du stade. Voici ce que Roger Federer avait à dire –

«Je suis heureux que cela se passe en Afrique du Sud, un endroit où je suis venu enfant. Je pense que ça va être très émouvant, pour être honnête, car je voulais jouer en Afrique du Sud pendant de très nombreuses années. Je ne peux pas croire que ça prenne autant de temps, mais j’ai la chance de le réaliser alors que je suis toujours actif sur la tournée. “

Roger Federer a révélé les leçons qu’il a apprises de sa mère –

«J’adore avoir des gens autour et être un bon hôte, et c’est ce que j’ai beaucoup appris de ma mère. Elle est dure mais juste. Elle a été une super maman. J’ai apprécié mes vacances ici quand j’étais petit et j’aurais aimé pouvoir venir ici plus souvent au cours des 20 dernières années. Mais vous savez, le temps sur la route est difficile. Chaque voyage supplémentaire que vous faites, on dirait que c’est peut-être une erreur et je ne le fais pas. “

La mère de Roger Federer, d’origine sud-africaine, est l’une des principales raisons du voyage. C’est formidable de voir la star suisse emmener le tennis dans de nouveaux endroits à la fin de sa carrière.