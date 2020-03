J’aurais dû gagner contre Rafael Nadal en finale de l’ATP

La superstar du tennis russe Daniil Medvedev a estimé qu’il aurait pu jouer beaucoup mieux lors des finales Nitto ATP l’année dernière et qu’il aurait dû finir du côté vainqueur contre le numéro 2 mondial Rafael Nadal. Medvedev, classé n ° 5 mondial, a disputé neuf finales l’année dernière et a eu la chance de faire ses débuts lors des finales Nitto ATP, mais une longue saison 2019 lui a coûté cher et il est passé 0-3 à l’O2 Arena.

La perte qui a le plus blessé est celle que Medvedev a subie lors de son deuxième match de groupe alors qu’il était 5-1 dans le troisième set et avait une balle de match avant que Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, se rallie pour gagner 6-7 (3) 6-3 7-6 (4).

La campagne des finales ATP du Russe, âgé de 24 ans, comprenait également des défaites consécutives contre le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Allemand Alexander Zverev respectivement. “Pour être honnête, mon tennis aurait pu être meilleur, surtout dans les moments difficiles”, a déclaré Medvedev à Tennis MAGAZINE.

“J’aurais dû gagner le match contre Rafa. J’espère que je ne perdrai plus jamais un match comme celui-ci.” Quant au plaisir: être dans la finale ATP des huit premiers est un rêve pour tous ceux qui commencent à jouer au tennis. Nous voyons tant de villes et de tournois, mais Londres est la seule où nous avons notre propre dressing et garde du corps privé.

Cela montre que vous êtes quelque chose de spécial. “J’espère que je pourrai profiter de cette sensation encore plus souvent. Je travaillerai dur pour cela. Maintenant, il est temps de retourner dans les vestiaires normaux sans gardes du corps.”