«J’aurais été mort contre Rafael Nadal sans approche agressive»

Lors de leur sixième rencontre sur le Tour, David Goffin a renversé le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal pour la deuxième fois de sa carrière, remportant une victoire 6-4, 7-6 en deux heures et 23 minutes. Les Belges avaient disputé la phase de groupes de la Coupe ATP à Sydney tandis que les Espagnols devaient venir de Perth et changer à la fois le terrain et les conditions, Nadal ne trouvant pas son équilibre naturel et son rythme malgré un entraînement exécuté plus tôt vendredi.

Offrant des performances pâles dans la première partie du match, l’Espagnol a eu du mal à garder le rythme et à imposer ses tirs contre un rival déterminé, luttant dur pour chaque point du deuxième set mais restant en deçà des sets pour ne subir que la troisième défaite après Madrid en mai de l’année dernière!

Agressif et déterminé à garder son pays dans la course à la place en demi-finale, Goffin était à toute vitesse, dictant les échanges avec des balles profondes et ouvrant le court à plus de 30 vainqueurs qui ont maintenu l’élan de son côté de la tribunal.

Le Belge a réussi à dompter le premier service de Nadal, martelant les coups droits de chaque partie du terrain et repoussant huit chances de pause sur dix pour limiter les dégâts dans ses matchs et augmenter la pression sur Rafa. La prestation de service habituelle de Nadal est restée à l’écart de ce match, offrant pas moins de 14 opportunités au Belge car il n’a pas pu trouver de points gratuits avec le tir initial malgré un meilleur affichage dans le deuxième set.

Goffin a enduré un jeu de service difficile à 3-4 dans le premier set, volant le service de Rafa dans le prochain match et le clôturant dans le dixième match pour un 6-4. David a également pris le dessus dans le deuxième set après une pause précoce, gaspillant quelques occasions de pause qui auraient pu lui faire gagner 5-2 et permettre à Rafa de reculer et de niveler le score à 4-4.

L’Espagnol a trouvé ses coups dans ces moments, mais le Belge ne devait pas être refusé dans le tie-break, remportant deux mini-pauses et scellant l’affaire avec un as à 6-3 pour réaliser l’une de ses victoires les plus notables en carrière.

«Je sentais que mon jeu était de retour à son meilleur niveau, d’abord contre Grigor Dimitrov qui m’a donné confiance, et surtout contre Rafa ce soir. J’ai pu frapper la zone dès le premier point contre Nadal, bien bouger et prendre le ballon tôt pour dicter les rassemblements, sinon je serais mort contre Rafa.

Je pense que mon service a également été efficace, bien qu’il n’ait pas été facile de tenir les nerfs tout en étant un set et une rupture; J’ai dû travailler dur à 4-5 et 5-6 dans le set numéro deux avant le bris d’égalité où j’ai bien joué à nouveau pour sceller l’accord, ravi du niveau que j’ai produit.

Cela aide beaucoup lorsque votre équipe est dans le coin, vous soutenant. Notre capitaine Steve Darcis est un bon ami et il y avait aussi mon entraîneur Thomas Johansson; c’était génial de les avoir à mes côtés, de m’encourager et de partager des trucs et des conseils, ce qui m’a beaucoup aidé. ”